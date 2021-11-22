台銀與一銀再度攜手ESG永續聯貸案。台銀指出，已和一銀合作完成佳世達120億聯貸籌組簽約，該聯貸案除了由台銀、一銀雙雙出任管理銀行之外，共17家銀行參貸，同時超額認購率高達221％，充份看出銀行團對該聯貸案與佳世達的支持。

佳世達這宗120億聯貸案，已於22日完成聯貸簽約，由一銀董事長邱月琴、台銀副總林麗婈、佳世達科技董事長陳其宏共同主持簽約儀式。台銀說明，該聯貸案將佳世達科技永續指標納入聯貸條件，於授信期限內，管理銀行依佳世達科技社會責任報告書所列環境、社會、企業治理相關表現，評估佳世達科技指標達成情形，給予相應的利率減碼，以鼓勵顧客達成ESG目標，這也是佳世達科技聯貸案首度連結ESG指標，將為企業永續挹注更多動能。

佳世達集團為一橫跨資通訊產業、醫療事業、智能解決方案及網路通訊事業的全球科技集團，於液晶顯示器和投影機等製造領域居全球領先地位，並以「大艦隊」的運營模式，策略結盟符合永續發展概念的醫療、智能解決、5G網通產業等隱形冠軍，積極發展高附加價值事業，並持續向111年高附加價值事業營收過半的策略目標邁進。

台銀指出，該聯貸案資金用途為充實營運週轉金暨償還既有銀行借款，原預計募集100億元，在17家金融同業踴躍參與下，超額參貸221％，承諾金額達221億元，最終以120億元結案，台銀認為，除了充分顯示金融同業對佳世達科技營運結合永續發展的策略目標給予高度肯定，亦彰顯金融業除追求合理利潤外，也能善盡企業社會責任。

對於佳世達科技在永續營運的表現，台銀也指出，佳世達110年獲得台灣永續獎多項肯定，也獲得富比士全球最佳雇主、HR Asia亞洲最佳企業雇主，且近來其集團營運綜效顯見，合併營收連續三年創下歷史新高，對此銀行團亦看好未來佳世達科技將帶領艦隊成員，聚焦四大營運方向持續發展，並運用集團供應鏈加乘永續效應，以擴大社會影響力、創造企業長期價值。