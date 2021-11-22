桃園市社會局和勞動局合作，攜手修繕義行工會推動「住你安心」，透過各工會泥作、水電、鐵工等專長，協助弱勢民眾住屋修繕，像是幫新屋7旬老夫婦修好無法緊閉的門窗和塌陷流理台，替平鎮單親媽媽增加無障礙設施以便照顧小兒麻痺女兒等，透過義行提高弱勢居住安全和品質。

桃園市政府勞動局與桃園市政府社會局攜手合作，由桃園市政府社會局家庭服務中心社工人員提供家庭關懷服務、家庭支持服務、社區關懷服務等社會工作專業服務時，協助有需要住屋修繕個案，從旁協助填寫申請表及檢具相關佐證文件送桃園市政府勞動局審核，並轉介符合修繕項目之義行修繕工會進行實地訪視，整合資源，發揮最大資源效益。

像是居住於桃園市新屋區的江太太和其丈夫均70多歲，依賴中低收入老人生活津貼及積蓄生活，無其他經濟收入，膝下雖有兒子3人，但大兒子已身故、二兒子為輕度精神障礙、三兒子及其孫子因毒品案進出監獄，生活發生重大變故，居家環境不盡理想，一家生活的住所門窗無法緊閉、廚房流理臺塌陷、室內給水不足及缺少無障礙設備，生活有諸多不便及危害。

另外居住於桃園市平鎮區的溫媽媽及其子女為低收入戶且具山地原住民身分，因家中有女兒罹患小兒麻痺，行走不便，溫媽媽都必須抱起女兒出入家門及進出浴室，隨著女兒一天一天的長大，溫媽媽體力漸漸難以負荷。

勞動局與修繕義行工會評估後，無私提供自身專業技術回饋社會，齊力合作改善他們的廚房設備及室內給水能安心使用，調整門窗能有效發揮遮風擋雨功能，入口處設置活動式無障礙斜坡板並且裝置浴室安全扶手裝置及汰換防滑磁磚，擁有無障礙的居家空間，在善心工會修繕志工通力合作下，讓他們有舒適及安心的居住環境。

勞動局指出，義行修繕工會結合桃園市總工會、桃園市職業總工會、桃園市營造業職業工會、桃園市勞動力服務人員職業工會、桃園市裱褙服務業職業工會、桃園市鐵工業職業工會、桃園市泥水業職業工會及桃園市各工會，協力推動「住你安心」工會，協助弱勢民眾住屋修繕補助計畫，整合資源，發揮最大資源效益，期盼有更多工會能加入行善團隊，一點一滴傳遞善行的能量，讓居民更能安居樂業，讓愛發揚。