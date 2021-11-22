全球動力電池龍頭寧德時代22日股價再創歷史新高，市值超越國有大行工商銀行，成為大陸市值第二大的上市公司，在A股市值排名第二，僅次於貴州茅台。若以A、H兩地綜合來看，寧德時代的市值位列第四，僅次於騰訊、阿里巴巴、茅台。

澎湃新聞報導，截至22日收盤，寧德時代上漲6.57％，報收人民幣（下同）681元，總市值突破1.58兆元。

寧德時代股價大漲離不開北向資金的持續加倉。上周，鋰電池、太陽能等新能源高景氣題材走低。寧德時代連續五個交易日獲北向資金淨買入，期間獲深股通累計成交99.86億元，合計淨買入20.26億元。截至11月19日，資料顯示北向資金持有寧德時代1.89億股，占自由流通A股比例超過15％，持倉市值超過1200億元，且最近3個月持續買入約4400萬股。

消息面上，鋰價的一路走高為寧德時代提供了助力。8月下旬以來，電池級碳酸鋰價格累計漲逾80％。

國泰君安證券發佈的最新研報稱，上周開始，第三次鋰價漲價已經啟動，碳酸鋰價格率先領漲。該研報指出，短期鋰供需繼續緊張，鋰價或將維持強勢。