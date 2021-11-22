輝瑞22日表示其新冠疫苗第三階段臨床試驗顯示，對12歲到15歲間少年提供強力而長期防護力。數據將有助其在美國乃至全球各地，獲得針對該年齡層族群接種新冠疫苗的全面使用授權。目前美國僅批准其對該年齡層緊急授權使用。