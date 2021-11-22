輝瑞：新冠疫苗三階臨床試驗 為少年提供強力而長期防護力 21:432021/11/22 工商 鍾志恆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 輝瑞22日表示其新冠疫苗第三階段臨床試驗顯示，對12歲到15歲間少年提供強力而長期防護力。數據將有助其在美國乃至全球各地，獲得針對該年齡層族群接種新冠疫苗的全面使用授權。目前美國僅批准其對該年齡層緊急授權使用。 打高端不能出國 林靜儀：打疫苗不是為出國是為避免感染 歐洲恐增50萬人新冠死亡 醫曝4原因：亞洲要擔心 《國際社會》東協大門漸開 遊客門可羅雀 周玉蔻猛打 顏寬恒再嗆「我們法院見」：提出證據直接提告 #新冠疫苗 #輝瑞 #臨床試驗 #強力 #防護力 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 高端追打疫苗政策 陳佩琪開轟：衛福部雙標、只有黨意 14:562021/11/22 政治 《生醫股》國光新冠疫苗獲3億元授權金 深耕東南亞市場 17:052021/11/22 財經 《國際金融》疫情捲土重來 歐股冬日不太平 10:002021/11/22 財經 陳時中喊「第三劑疫苗打同廠牌」前台大醫搖頭：觀念該改了 13:182021/11/22 生活 2022台中消防月曆吸睛亮相 盧秀燕：傳遞防災意識及消防專業 20:102021/11/22 社會 美醫護離職潮 每5人就有1人不幹 04:102021/11/22 話題觀察 健亞新藥PMR 拚兩年內申請藥證 04:102021/11/22 證券．權證 敏惠醫專長健科成年禮 期勉學生將「專業」轉為「志業」 15:162021/11/22 寶島 《通信網路》營運拚回升 瑞祺電放量勁揚 12:502021/11/22 財經 財經熱門新聞 中研院學者：台灣增加天然氣發電是條死路 - 財經 - 旺報 央行總裁楊金龍：我40歲才買房 年輕人買不起房可先租房 - 財經 楊金龍：我40歲才買房 年輕人負擔不起可先租房 - 財經 - 中央社 這6檔被投信炒到山頂 小心有人開賣股第1槍 - 財經 Fed主席人選出爐！美股早盤4大指數齊揚 道指漲逾百點 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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