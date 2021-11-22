華航（2610）目前唯一觀光旅遊航班台灣－帛琉線，隨著疫苗旅遊人潮退燒，11月只飛了一班就喊卡。此舉引起帛琉總統關切，交通部長王國材今（22）日說，將與旅行業討論行銷帛琉景點；華航傍晚宣布12月會飛6個來回航班。

華航表示，將全力配合台灣、帛琉兩地政府政策，12月除了在「南島民族論壇活動」期間安排4日、8日台帛來回航班，另維持11日、15日、25日、29日合計6個來回航班飛航，共同推廣帛琉旅遊。

據外電報導，帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）日前表示，11月沒有帛琉－台灣的航班，認為華航沒有認真對待帛琉的旅遊市場。

華航對此也感無奈，4月起執行「帛琉泡泡」，只要有需求，華航都全力支持，在旅行社協助銷售下，每周飛航兩班往返帛琉服務旅客。受疫情影響，8月14日重啟「帛琉泡泡2.0」，每周三、六飛航，8、9月載客需求穩定，但近期國內疫苗施打率提升，帛琉航班訂位跟著銳減，華航考量市場需求及公司營運不得不取消11月多數航班。

隨著12月南島論壇舉辦，華航已安排台帛來回航班，並持續和旅行社合作，共同推廣帛琉旅遊，會採滾動式檢討航班安排。