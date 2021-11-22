國發會委員會議今（22）日通過「國道一號后里至大雅路段拓寬」可行性評估，計畫於此路段兩側各增一車道，以紓解壅塞的交通，預計民國119年底完成，完成後也將帶動中部科學園區的發展。

國發會副主委游建華表示，因應台中市近年陸續進行重大開發，吸引大量人口居住，國道台中路段交通量快速成長，中部地區確實已出現交通瓶頸，尤其尖峰時間交通相當壅塞，交通部因此提出后里至大雅路段，主線兩側各拓寬一個車道的計畫，拓寬後，兩側皆為四車道。

國發會於22日委員會審議通過這項計畫，近日將報行政院核定，前來委員會議報告的高速公路局副局長陳國隆表示，所需拓寬的路線長12.5公里，其間八座跨越橋，有三座要打掉重做，另外興建迄今已四十多年的大甲溪橋也要改建，工程經費94億7千萬元。

陳國隆表示，這項計畫在獲行政院核定後，接著要進行綜合規劃、環評、用地取得、基本設計及細部設計，大約要花五年，接著施工也要四年，總計九年，如果順利的話，民國119年底將可以完成。

國發會表示，此一路段拓寬為四車道之後，可以有效改善交通服務水準，並帶動中部科學園區、神岡豐洲科技工業園區二期開發案的發展，並強化地方發展契機。