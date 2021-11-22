沛納海（PANERAI）由於其軍錶歷史，一向予人陽剛的形象，不過近來喜歡沛納海專業製錶背景的女性錶迷愈來愈多，掀起女戴男錶的流行風潮，足見潛力驚人。為了搶攻女錶市場，今年8月沛納海邀請迪麗熱巴擔任品牌首位女性代言人，主打一系列專為女性打造的Luminor Due-38mm系列女錶，表徑迷你小巧，且更有女人味，還有珍珠母貝錶盤等多種款式，提供女性錶迷更多元的選擇。

擁有高顏值的迪麗熱巴為新生代極受歡迎的代表性女演員，全臉精緻完美毫無死角，不僅走紅全亞洲，就連歐美人士也為之驚豔。迪麗熱巴在全新登場的沛納海形象廣告中，以帥氣白襯衫正裝詮釋沛納海Luminor Due-38mm系列女錶，分別是PAM01273藍面搭藍色鱷魚皮錶帶和PAM01123藍面搭金屬鍊帶款，迷你小巧的38mm錶徑，皆以深藍色為主調，呼應沛納海與大海緊緊相連的品牌DNA，展現專業知性的時尚風情。

沛納海Luminor Due-38mm系列專為女性打造的LuminorDue Madreperla腕錶，PAM01280沛納海Goldtech （TM）紅金款，珍珠母貝表盤搭紅色鱷魚皮錶帶。（PANERAI提供）

Luminor Due以經典的Luminor系列為藍本，巧妙的重新設計後，整體厚度纖薄了約四成，亦保留最原汁原味的錶冠護橋裝置、枕型錶殼等經典輪廓，同時更輕巧好上手。

沛納海Luminor Due-38mm系列專為女性打造的LuminorDue Madreperla腕錶，PAM01280沛納海Goldtech(TM請縮小造字)紅金款，珍珠母貝表盤搭紅色鱷魚皮錶帶。（PANERAI提供）

2018年，沛納海首度推出Luminor Due縮小至38mm錶徑的精巧版，結果大受歡迎，小錶徑感覺起來更加細膩優雅，因此成為不少女性錶迷入手的第一隻機械錶，而今年Luminor Due-38mm推出多款新作女錶，以極具標誌性的美學比例，呈現「剛中帶柔」的顛覆性美感。

沛納海Luminor Due-38mm系列腕表，PAM01248精鋼款。（PANERAI提供）

Luminor Due-38mm有多種款式，除了迪麗熱巴詮釋的兩款藍面PAM01273和PAM01123中性腕錶外，還有深煙煤色錶盤的PAM01247，經典三明治錶盤染上深煙煤色，隨著光線在錶面上移動，太陽放射飾紋展現意料不到的漸層效果。

沛納海Luminor Due-38mm系列PAM01123腕錶，藍面搭金屬鍊錶帶款。（PANERAI提供）

另有兩款專為女性錶迷設計的Luminor Due-38mm系列Luminor Due Madreperla腕錶，分別是PAM01248精鋼款和PAM01280沛納海Goldtech（TM）紅金款，分別採用白色太陽放射紋錶盤，以及瑩潤生輝的珍珠母貝錶盤，並搭配紅色鱷魚皮錶帶，快拆錶帶設計可自行更換錶帶，表帶有各種材質、顏色和縫線等款式可供選擇讓腕錶展現萬種風情，以迎合時下仕女的時尚需求。

沛納海Luminor Due-38mm系列PAM01273腕錶，藍面搭藍色鱷魚皮錶帶款。（PANERAI提供）