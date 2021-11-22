雲林縣政府針對雲林縣議會民進黨團22日質詢，批評縣府提出的林內焚化廠轉型計畫是「毒品咖啡包」，表示林內焚化廠自2005年完工後即閒置未啟用，導致須賠償廠商29.5億元違約金，至今連本帶利已支付超過38億元，縣長張麗善已請政風處介入調查當初未上訴的原因。

民進黨團批評縣府提出的林內焚化廠轉型為生質能源中心是「毒品咖啡包」，改燒農業廢棄物，仍有可能造成空氣、水質汙染。雲林縣政府對此表示，民進黨團在尚未了解實際情況下就膝反射式的反對，以極不恰當的政治語言抹黑縣府、誤導民眾，令人遺憾。

張麗善強調，雲林縣預計明年就可逐步完成垃圾自主處理能力，她帶領的縣府是1個負責任的團隊，對於已經閒置16年的林內焚化廠，當然也必須要主動積極處置；既然已確定不燒垃圾的方向，就該研擬各種轉型的可能性。

張麗善說，經由台大與成大共同組成的專案團隊研擬，區域生質能源中心是其中1項可能方案，這也是前環保署長李應元在任時，於2018年曾經表達認同的方向。即便完成規畫，也要與議會、地方溝通，最快要好幾年後才會開始進行，請特定人士不要操之過急，更不要見獵心喜。

張麗善指出，依照專家學者目前的規畫，生質能源中心較具可行的潛力，也符合聯合國SDGS永續發展方向，讓雲林縣充分轉型，且未來綠電憑證也能販售；縣府必須讓林內焚化廠轉型規畫以專業性角度出發，並與農委會、環保署等單位密切討論，絕不會貿然實施。