連俞涵劇中仰慕溫昇豪飾演的KK。（公視提供）

連俞涵穿婚紗是收視最高點。（公視提供）

許安植飾演的女茶師人氣暴衝。（公視提供）

公視與客委會合製時代生活劇《茶金》，第二週收視率持續看漲，第3、4集平均收視率分別為1.50及1.68，居當日全頻道戲劇類節目之冠，兩集總觸達人數逾81萬人。在Google搜尋趨勢，上周六熱門程度在該時間點達到最高峰；肥料中用的「電土」、「碳化鈣」更被熱搜。在PTT臺劇版及網路上引發廣大迴響，上周連俞涵升格為「新社長」，李杏、許安植加入主戲，強化大女主戲定位，許安植更成功逆襲，扭轉對女茶師的刻板印象。

瞬間收視高點1.83，落在連俞涵飾演的「小吉」試穿婚紗，次高則落在連俞涵揭發曾少宗（飾武雄）入贅的陰謀是為了賣掉家裡的資產，郭子乾（飾吉桑）與連俞涵的父女交心戲，連俞涵溫柔而堅定地說出：「你不想當養子，我也不想當相夫教子的平凡女人！」「爸爸，我不想就這麼認命！」獲得許多粉絲肯定。連俞涵說：「其實在成長過程中，慢慢摸索自己想要什麼，不想要什麼，然後再用盡全力朝自己想要的方向前進，這件事也許無關性別，而是人生的追求和自我實現的信念。大多人都走的路看似安全，但自己走出來的路，自己最踏實。我想這就是小吉勇敢且迷人的地方。」

小吉婚事不順，上周被準附馬爺范文貴（薛仕凌飾）的父親（溫吉興飾）逼退婚，這次，主導權換成小吉，小吉被粉絲喻為「退婚女王」！連俞涵回應說：「不喜歡、有猶豫就不要結婚，退婚不可恥，任何時候都不要為了別人委屈自己。」

本集連俞涵台詞不多，但是表情、眼神超吸睛，跟KK（溫昇豪飾）眉來眼去，粉絲直說：「就知KK會勝！」連俞涵說：「看到KK就自然流露小吉對KK的仰慕與欣賞，很發自內心！」根本就不用特別準備。

粉絲看到許多眼神戲都拍案叫絕，像山妹通過第一關考驗，用爛茶菁做出四種茶，獲得總茶師石頭（徐灝翔飾）的肯定，吉桑露出肯定的溫暖微笑，小吉不甩武雄的眼神；湯昇榮推崇，除了演員自內心向外投射演出，這也要歸功於從廣告首次轉戰劇集的攝影師簡佑陶，提供全新的攝影語彙，剪輯指導林姿嫺對掌握劇劇節奏、擅長突顯戲劇張力，非常到位！

聽到天才茶師羅山妹（許安植飾）人氣暴衝，獲粉絲肯定，許安植說：「大家給予的讚美和鼓勵，我都收到了。對我來說，山妹是希望的象徵，她的純粹、堅持與熱忱，是非常具有感染力的。我之所以能夠受到關注，都是來自於她的光芒。謝謝你們喜歡山妹！」因為《茶金》精彩好看，不管是畫面、故事，或是劇中的每個角色，都相當吸引人，她說「親友都追劇追到搥心肝，還一直問我到底誰會跟誰在一起。」

對於吉桑被女兒逼宮卻超有肚量，郭子乾說：「看到自己女兒，某種展現不服輸的精神與意志，而且看到爸爸起起落落，她也在想辦法，身為爸爸的覺得很欣慰。」雖然「新社長這個頭銜聽來有點刺耳（笑），畢竟自己還在公司，但是真實世界的任何一個父親，看到兒女有天份又努力學，都會很替兒子、女兒高興，畢竟都是自家人，有傳承是好事！」而對於無緣的女婿范文貴（薛仕凌飾），他還是愛才惜才，十分肯定。

另外，飾演京劇名伶夏慕雪的李杏，一出場就被粉絲稱讚「有霸王別姬感」、「夏老板本週戲份雖少，但是好美！」而飾演懷特公司工程部特別助理，意外捲入中美雙方角力的KK，則被稱讚為「優秀的談判人才」，懂得找行政院副院長為吉桑站台，協助吉桑競選茶業工會理事長。

對於粉絲留言：「團隊都能掌握緊湊合理流暢的精神，很讓人放心！」製作人湯昇榮說，製作初期，即已立下目標：「以風格挑戰時代劇天花板！做出獨特的戲！」落實在明快的節奏、加快的語速、明確的角色個性、別具風格的美學與全新的攝影語言等，並以角色樣貌來推展故事，而家僕廚房裡的八卦，更可快速交待背景，縮短囉嗦的敘事。導演林君陽也說：「原來覺得對觀眾來說，聽客語是項挑戰，沒想到，卻給了美好的距離感！讓觀眾專注在角色的演出與故事的推進！」

本周六（11／27）下午2點，劇組與主要演員將回到拍攝地新竹，於拍攝主場景之一─北埔姜阿洋樓旁，舉辦《茶金 北埔感恩見面會》，並於誠品生活新竹巨城店舉辦《茶金 時代美學講座》首場活動；另外，《茶金 戲劇經典場景特展》於花蓮文創園區24棟展出，週週有活動，演員將出席粉絲見面會，完全免費。