永旭希望工程慈善協會捐災情勘查車給觀音消防分隊。(消防隊提供／蔡依珍桃園傳真)

永旭希望工程慈善協會捐災情勘查車給觀音消防分隊。(消防隊提供／蔡依珍桃園傳真)

高雄市永旭希望工程慈善協會，長期熱心公益，為實現企業社會責任、感念消防人員辛勞，特別捐贈桃園市政府消防局消防災情勘查車1輛，供消防局觀音消防分隊使用。

永旭保險經紀人股份有限公司為國內知名的保險經紀人股份有限公司，公益服務範圍涵蓋全國各縣市，此次捐贈本著協會之宗旨即「育幼」、「救急」、「扶老」的理念，發揮回饋社會服務的善心，對於公共安全不遺餘力，用實際行動支持桃園市消防局繁重的救災救護工作，對社會的付出及貢獻功不可沒，截至目前全國捐贈數已達11輛車，此次捐贈災情勘查車來表達對消防工作的支持與鼓勵，此輛災情勘查車將可提升消防同仁執行救災任務的能量，使更多需要幫助的人，適時得到協助。

觀音消防分隊位處桃園市觀音區，轄區範圍廣大、地勢低窪且包含海岸線，鄰近觀音、草漯、永安等重要工業區，雖地處偏遠但業務種類多元，此次捐贈的災情勘查車將大幅提高觀音區消防救災能量，於災害事故發生時能快速地到達災害現場，針對不同的災害類別攜帶適當應勤裝備得以緊急應變，迅速執行搶救及災情勘查任務，且於大規模災害現場更可當作臨時指揮站，協助指揮調度救災人力及裝備器材，有效提升救災任務之機動性及安全性，對於災害搶救及應變能量可以說是助益良多。