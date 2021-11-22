桃園超商店員疑勸導客人戴口罩，卻意外枉死刀下，引發社會震驚。總統蔡英文22日也在臉書上發文表示，政府會持續檢討近來的治安問題，並提出3個關切的重點：要求內政部將強取締幫派犯罪、給予夜間工作者更多保護、對於嚴重精神疾病患者的身心狀況政府會持續追蹤。

蔡英文22日晚間在臉書上表示，最近治安事件頻傳，包括台中、桃園超商店員遭攻擊事件，台中兩起球棒打人事件以及今天的新北槍擊案。這幾起治安事件雖然各有原因，但民眾的憂慮與不安，政府也已經持續加強作為與檢討。

蔡英文也提出三項更是關切的重點：

第一，對於組織性的幫派暴力事件，政府絕對不會容忍，我已經要求內政部，針對幫派犯罪加強取締，並且執行全國性同步打擊幫派犯罪專案行動。

第二，針對夜間工作（超商大夜班員工），政府會與業者進一步討論、協調，運用科技及相關軟硬體措施，提升保護機制，並加強夜間巡邏，給予夜間工作者更完善的保護。

第三，對於嚴重精神疾病患者的身心狀況，政府會持續增加量能，透過心理衛生中心、社會工作人員、關懷訪視員，定期提供患者家庭關懷協助，協助患者穩定就醫與服藥，穩定其情緒。同時，政府也會強化追蹤及預警機制，預防不當暴力事件的發生。

蔡英文指出，她今天已經要求行政院要持續提升相關措施，明天行政院也會舉行治安會報，並進一步向全體國人說明後續政策作為。