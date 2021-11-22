彰化銀行大陸子銀行公告第2屆風險管理委員會委員異動，舊任者為彰化銀行副總經理陳斌，新任者為前臺灣企銀、高雄銀行董事長，現任義守大學財務金融學系客座教授朱潤逢，新任生效日期待當地主管機關核准獨立董事朱潤逢任職資格後生效。

此外，彰銀大陸子銀行公告第2屆提名與薪酬委員會委員異動，舊任者為中原大學會計學系副教授黃美珠，新任者為義守大學財務金融學系客座教授朱潤逢，新任生效日期待當地主管機關核准獨立董事朱潤逢任職資格後生效。

大陸11月LPR連19個月不變 銀行房貸全面放鬆
日外相林芳正與王毅通話 稱獲邀訪問中國
大陸公安部常務副部長王小洪任公安部黨委書記
大陸降級與立陶宛外交關係 吳釗燮批：霸道蠻橫
#彰銀 #朱潤逢 #委員 #新任 #大陸