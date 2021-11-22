彰化銀行大陸子銀行公告第2屆風險管理委員會委員異動，舊任者為彰化銀行副總經理陳斌，新任者為前臺灣企銀、高雄銀行董事長，現任義守大學財務金融學系客座教授朱潤逢，新任生效日期待當地主管機關核准獨立董事朱潤逢任職資格後生效。
此外，彰銀大陸子銀行公告第2屆提名與薪酬委員會委員異動，舊任者為中原大學會計學系副教授黃美珠，新任者為義守大學財務金融學系客座教授朱潤逢，新任生效日期待當地主管機關核准獨立董事朱潤逢任職資格後生效。
彰化銀行大陸子銀行公告第2屆風險管理委員會委員異動，舊任者為彰化銀行副總經理陳斌，新任者為前臺灣企銀、高雄銀行董事長，現任義守大學財務金融學系客座教授朱潤逢，新任生效日期待當地主管機關核准獨立董事朱潤逢任職資格後生效。
此外，彰銀大陸子銀行公告第2屆提名與薪酬委員會委員異動，舊任者為中原大學會計學系副教授黃美珠，新任者為義守大學財務金融學系客座教授朱潤逢，新任生效日期待當地主管機關核准獨立董事朱潤逢任職資格後生效。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。