2022年馬上就要到來，十二生肖的運勢又會發生很大的變化，「網易」網站指出，生肖虎、兔、蛇、馬的人在2022年運氣差到極點，不管是工作還是生活，都充滿了磨難與坎坷，實在是苦不堪言。

生肖虎：正值本命年

進入2022年，如果說運氣最差，絕對是屬虎人。因為生肖虎在這一年正值本命年，太歲當頭，各方面運勢都會受到影響。不管是工作還是生活，都會變得特別坎坷。屬虎人在2022年可謂是磨難不斷，總是會遇到各種各樣令人煩心的事情。而這一系列的麻煩堆積到一起，會讓屬虎人感到身心疲憊，精神情緒大受影響。

屬虎人在這個階段，要努力調整好自己的心態，用積極樂觀的態度去面對生活當中的困難，不要因為一時的困境而自我放棄，否則只會讓運勢變得更加慘淡，對於犯太歲人士，今年難免有事業財運低迷起伏，人事不順，運氣阻滯之煩惱。

生肖兔：與流年太歲相衝

屬兔人在2022年也是特別艱難的。由於地支與流年太歲相衝，命中有大耗、歲破、浮沉等多顆凶星出現，這些凶星會給屬兔人的運勢造成很大的破壞和乾擾。尤其在工作當中，小人不斷，會給他們的工作造成不小的阻礙，使得很多工作計劃無法順利進行。

除了工作不順心之外，感情生活也是一塌糊塗，已婚人士與伴侶之間矛盾重重，常常會因為一些生活瑣事爭吵。兩個人互不做出讓步，如果處理不好的話，很有可能會面臨婚姻破裂的局面。

生肖蛇：與流年與太歲相刑

進入2022年，屬蛇人的運勢也非常慘淡，在這一年會遇到很多困難。由於地支流年與太歲相刑，運勢呈現的非常不好。在工作當中，別說升職加薪，能夠擁有一份穩定的工作，對他們來說都已經是非常幸運的事情。而且做生意的屬蛇人還會面臨被合作夥伴欺騙的局面，所造成的的損失非常。

而事業的不順也會讓屬蛇人的健康受損，不少人都會出現健康方面的問題，輕則失眠乏力，嚴重的話，還會危及到生命和健康。屬蛇人在這一年要學會調整自己的心態，凡事不要計較太多，愛惜自己的身體和健康，如果健康出問題的話，情況將會變得更加複雜。

生肖馬：破太歲

進入2022年，由於破太歲，導致在生活和工作當中會遇到很多不太順心的事情。雖然屬馬人平時很努力，做事也很積極，但是他們這一年在職場中卻有被辜負的可能，努力付出並沒有迎來想要的回報，很多時候還會遭遇不公平的待遇。屬馬人一向性格直接，不懂得隱藏自己的心思和想法，在遇到不公平待遇的時候，也總是據理力爭。

這種情況下，可能會得罪上司領導，也會給自己招來更多的麻煩。屬馬人在2022年要盡可能的佛系一些，對於那些無關緊要的事情，做到睜一隻眼閉一隻眼，這樣才有可能順順利利的度過2022年。