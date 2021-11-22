在上交所上市的免稅企業龍頭中國中免正式通過港交所上市聆訊。中國中免22日於A股收報人民幣（下同）233.56元，小跌0.77％，市值達4365億元，近12個月市盈率為38倍。

香港經濟日報報導，中免集團業務仍未擺脫疫情影響。截至2021年11月15日，其於疫情後暫時關閉的門市中有26％的門市已恢復正常運營，暫時關閉的門店中有10％的門市透過縮減規模恢復了運營，但仍有64％的門市依然處於暫時關閉狀態。

截至11月15日，中國中免經營195家店舖，包括在大陸29個省、直轄市和自治區經營的187間店舖（覆蓋超過90個城市），以及8家境外免稅店，包括6家在香港、澳門和柬埔寨經營及2家郵輪免稅店。

中國中免的業務主要包括向境內及境外旅客銷售免稅和有稅商品，供應鏈和銷售管道是集團在商品銷售成功的關鍵。截至2021年5月31日，品牌組合包括超過1000個來自世界各地的品牌，範圍包括香水、化妝品、時尚品及配飾、煙酒以及食品及其他。