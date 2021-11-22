精品跨足美食相關領域不是新鮮事，但美國品牌在美食首都義大利米蘭插旗就很有趣了，Ralph Lauren在1999年就開始佈局餐飲相關生意，先後在芝加哥、巴黎、紐約和倫敦先後插旗咖啡廳或餐廳等事業，日前則是在米蘭名店區斯皮加街（Via della Spiga）開設「The Bar at Ralph Lauren」餐酒館，義大利對美食的挑惕眾所皆知，這是個連端出鳳梨Pizza都會翻臉的國家，Ralph Lauren以美式餐酒文化挑戰義式美食，自然是眾所矚目。

此間義大利餐酒館除了是品牌旗下的首間義大利餐飲據點外，也是利用宏偉民宅按原貌修復，外觀結構充滿強烈的義大利建築風格歷史韻味；內裝則反映了Ralph Lauren的馬術精神，以馬鞍皮革座椅、黃銅大理石吧台、鑄鐵椅和知名格紋椅墊做裝飾，反映出充滿美國南北戰爭時期的獨特美學風格。店內同時提供Ralph Lauren先生熱愛的美式經典餐點、迷你龍蝦卷及漢堡外，也少不了經典調酒如The Ridgway Margarita、The Manhattan或義式Negroni等招牌雞尾酒，相當值得一嚐。

美系品牌Ralph Lauren挑戰義式美食 鹿死誰手？（Ralph Lauren提供）