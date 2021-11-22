每個國家都有自己獨有的文化與音樂風格，但大部分的歌手賺取收入的方式，除了創作音樂、代言廣告及登上節目外，也會透過售票的方式現場表演，但印度一名民謠女歌手烏爾瓦希拉達迪亞（Urvashi Radadiya），日前登台進行表演時，卻有不少民眾提著錢桶往她身上澆，影片曝光後引起網友熱烈討論。

印度民謠女歌手烏爾瓦希拉達迪亞（Urvashi Radadiya）是古吉拉特當地著名的女星，擁有甜美的外表與嘹亮的歌聲，因此獲得「古吉拉特民謠女王」的封號。日前她在個人IG上分享一段她在舞台上表演的影片，意外受到網友不斷轉發，影片中只見她穿著黃色的傳統服飾，拿著樂器並坐在地上自彈自唱，舞台前方及後方則不斷有人向她丟灑紙鈔，有一名穿著白色上衣及褲子的男子，先是從後方拿起桶子往她身上倒下大量的鈔票，接著又站她身旁一張一張的丟出鈔票。

誇張又奇特的行徑，讓不少網友看了瞠目結舌，紛紛留言「這些人為什麼不拿錢去幫助貧苦人家」、「炫富也不用這樣吧」、「我真的不懂為什麼要往人家身上倒錢」、「那些真的都是現金嗎？」、「白衣男子根本是散財童子」、「在他們手中錢好像都不是真的錢」，但也有網友表示，這是古吉拉特常見的打賞方式，當地人都十分習以為常。