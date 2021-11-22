2022縣市首長選戰，朝野各黨已展開布局，其中六都的台北市長柯文哲任期屆滿，下一任市長誰接棒，已然成為外界關注焦點。而衛福部長陳時中曾創下連續8個月本土感染零確診的紀錄，個人滿意度一度衝破9成。一度被看好角逐台北市長、桃園市長。然而，隨著今年本土疫情爆發，確診死亡個案超過8百人，台灣防疫神話破滅，陳時中也走下神壇，據一份最新民調結果顯示，陳時中負面聲量創疫情趨緩後新高。

TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫，分析陳時中自5月本土疫情爆發以來的網路聲量走勢，結果發現，自「脫罩嗨歌」影片流出後，陳時中負面聲量飆增，單週突破3.1萬則，創下國內疫情趨緩後新高。(圖/翻攝自TPOC台灣議題研究中心 網站)

陳時中本月初遭爆料，在防疫期間脫口罩與商界大老嗨歌歡唱，「無罩」影片瘋傳，讓網路輿論炸鍋。據「TPOC台灣議題研究中心」透過《QuickseeK快析輿情資料庫》，分析陳時中自5月本土疫情爆發以來的網路聲量走勢，結果發現，自「脫罩嗨歌」影片流出後，陳時中負面聲量飆增，單週突破3.1萬則，創下國內疫情趨緩後新高，當周負聲量數值更超越7月「衛福部核准高端疫苗專案製造」時的2.6萬則、8月陳時中稱「3+11不是疫情破口」的3萬則，以及9月陳時中面對接種高端疫苗的國人無法出國時，表示「世界不是只有美國」所創造的2.8萬則負聲量。

今年本土疫情穩定後，陳時中雖仍天天主持防疫記者會，但曝光度早已不若全盛時期，相較疫情嚴峻期間，聲量約減少了二分之一，如今「脫罩嗨歌」、「高端重打」爭議又使聲量暴漲，卻是來自滿滿的負面聲量，對其形象傷害程度不言可喻，即便陳時中澄清該影片是在去年6月所攝，符合當時的防疫規定，民進黨又以「中國假訊息亂台」為由救援，沸騰民怨仍難平熄。

今年本土疫情嚴峻時期，縱使陳時中引來在野黨不少批評，卻總能得到黨內聲援，使得負聲量得以平衡，然而網路數據揭露，近期民進黨內部的「力挺度」下降，也是陳時中此次負面聲量飆高的原因之一。若觀察綠營黨公職臉書貼文主題可發現，對比今年本土疫情最嚴峻時，在野黨連連砲轟防疫破口和疫苗政策，綠營內部光是5月就有超過2百篇幫陳時中「讚聲」，但10月至今僅剩不到百則，就連「脫罩嗨歌」影片瘋傳、陳時中陷入空前危機期間，在臉書幫陳說話的貼文也只有少少個位數。

整體而言，自從身兼民進黨主席的總統蔡英文對公投下達軍令狀後，民進黨主攻的議題早已不是疫情，更遑論要出力幫陳時中聲援；而是轉向力催公投不同意票，以11月份的數據來看，綠營臉書有關於公投的貼文數量已近千則，而提到陳時中文章只有37則，由此可知，陳時中仍認為自己面對批評時能獲得黨中大力奧援進而肆無忌憚發言，可謂是錯估情勢。

陳時中昔因防疫神話，一躍成為政壇明星，不僅支持群眾橫跨藍綠，綠營內部更是將他捧上天。不過，自今年5月本土疫情爆發以來，國際疫苗短缺、採購國產疫苗、「3＋11」防疫決策等爭議連環爆，陳時中光芒早已黯淡，何況在年中疫情趨緩後，黨內焦點轉向備戰年底公投，若陳時中還繼續自視甚高、面對問題不虛心檢討，還沈浸在過去受萬人追捧的美好泡泡中，對陳時中有好感的民眾恐怕只會繼續流失。