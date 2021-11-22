台灣唯一國際銀標賽事萬金石馬拉松於昨（21）日開跑，宏碁與子公司智聯服務連續贊助萬金石馬拉松至今7年，長期在集團內部推動運動生活外，智聯服務提供萬金石專屬的路跑APP，今年更響應永續環保，導入完賽證明無紙化，讓跑者一鍵下載，不僅便利跑者完賽流程，更能節能減碳、環保愛地球。

萬金石馬拉松每年都在3月舉辦，2020年受疫情影響停辦，原定的2021年賽事延至11月份，仍吸引8000名跑者參賽，宏碁董事長暨執行長陳俊聖7年來都親自參與這項路跑賽事。

宏碁每年都投入百位人力參與萬金石馬拉松，旗下的智聯服務提供高彈性、靈活一站式服務平台，呼應線上融合線下的發展模式，為萬金石馬拉松打造專屬全方位雲端服務，讓使用者可以更便利的在服務平台上完成所有需求，從前端報名流量負載、賽事訊息、賽中AI人工智慧影像自動標記、賽事照片即時下載及賽後成績分享等功能，讓跑者可以隨時掌握賽事狀況，今年更響應永續環保理念，推出無紙化完賽證明，當跑者跑至終點時，即可透過APP程式一鍵下載完賽證明，不僅大幅簡化跑者完賽流程，也可永久保留賽事成績，提升選手便利性更達到節能減碳、減少資源的消耗目標。

2022年萬金石路跑將訂於明年3月22日舉辦，即日起至11月29日中午12時止可至萬金石APP或至萬金石報名網站報名，智聯服務所建置報名系統，能有效負載高流量的報名湧入，即將邁入20周年的萬金石馬拉松將再度引爆北台灣路跑熱潮。