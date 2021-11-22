1943年，英國皇家空軍飛行員席林•科恩(Sydney Cohen)的劍魚式魚雷機(Fairey Swordfish)迫降義大利的蘭佩杜薩島(Lampedusa)機場，這可是敵軍的地盤，駐有4000多名駐軍。科恩以為自己被一定會被俘，結果竟是義大利部隊向他投降，甚至被稱為「蘭佩杜薩之王」(King of Lampedusa)。

我們很強(we are the mighty)報導，科恩與他的組員導航員彼得•泰特(Peter Tait)、無線電兼後座槍手里斯‧萊特(Les Wright)和中士。Les Wright)在進行地中海搜救任務，在燃料差不多見底後，試圖返回英軍在馬耳他島的基地，但是他們的儀器在飛行途中失靈，找錯了方向，沒有到達馬耳他，反而到了義大利的蘭佩杜薩島，當他們意識到錯誤時已來不及了，燃料不足只能選擇迫降。

科恩表示，在當時，他唯一能降落的地點就是被軸心國控制的蘭佩杜薩島。所幸這個島沒有納粹德軍，只有義大利人。島上有一條很大的跑道，劍魚機別無選擇，只能選擇降落，這比墜入大海要好。

當3人離開飛機時，發現幾千名義大利人朝他們走近，科恩示意另外2名組員趕緊放下武器並舉手投降，卻沒想到，義大利人才是投降的那一方。

科恩說：「當我們降落到地面時，我們看到這個機場有不少破壞，有燒毀的機庫和被燒毀的飛機。然後一群義大利人出來迎接我們，我們趕緊舉手投降，但隨後我們發現他們表現的更激動，有些人使勁的搖旗子，我才發現那是白旗，另外有人用英文喊『不，不。我們投降。』我才意識到，這些義大利人想要向我們投降了。」

既來之則安之，科恩大膽地要求見島上的指揮官，這些義大利人立即帶著他們前往指揮官所在的居所。也在此時，另一波盟軍空襲也開始。所以科恩與他的組員大概瞭解義大利人在想什麼了，他們已經厭倦了持續被破壞，投降反而更好一點。

Fairey Swordfish flight deck operations

指揮官再次表達投降是全島、全基他的意思，義大利希望科恩返回馬耳他後，能趕緊告知盟軍高層這件事，「他們給了我一張便條，是指揮官的降書，還有自己的簽名。」

於是，科恩與組員們把自己的劍魚飛機整理好，並加滿油後，起飛前往突尼斯的盟軍基地，向英國皇家空軍報告這個消息。該島成了義大利在地中海上最早投降的領土。後來消息傳開了，英國皇家空軍、報紙、倫敦社會甚至英國猶太人，都把科恩譽為「蘭佩杜薩之王」，稱他是以1人之力俘虜4000名義大利戰俘。

盟軍的宣傳部門試著將科恩的遭遇改編成戲劇和音樂劇，做為更有效的宣傳工具。好萊塢甚至想盡快把這一事件拍成電影。此事傳到柏林，對納粹來說真的是「傷害不大，但侮辱性極強」，他們威脅要讓倫敦東區也「接受德國空軍的訪問」，也就是更強的轟炸。

可惜的是，科恩在戰後沒享受多久太平日子，戰後他仍然是英國皇家空軍飛行員，1946年8月，科恩在多佛海峽附近執行任務時失踪。遺體和飛機的殘骸都沒有找到。