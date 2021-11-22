「一天可以吃幾顆蛋」這個議題一直備受討論，許多人害怕膽固醇過高，甚至不敢吃蛋，不過醫師表示，其實錯了！一天吃不只一顆蛋，不僅不會讓膽固醇升高，只要吃對方法，甚至可以幫助膽固醇代謝，讓血液中的總膽固醇下降。

敏盛綜合醫院副院長江坤俊在《江P醫件事》YouTube影片中表示，根據美國康乃狄克大學所做的研究指出，連續12周每天吃3顆蛋，結果血液中的總膽固醇跟壞膽固醇竟然都下降了18%。

江坤俊解釋，由於蛋黃裡的卵磷脂，不僅可以降低膽固醇吸收，還能增加膽汁排出的膽固醇，因此與其糾結一天要吃幾顆，更應該強調的是烹調方式，建議最好用清蒸或水煮，對於降膽固醇較有幫助，並遠離飽和脂肪酸跟反式脂肪酸，因為這些才是肝臟製造膽固醇的原料。

至於為何過去會認為一天最多只能吃一顆蛋，江坤俊說，這是源自於美國2015年發布的飲食指南，建議膽固醇每日攝取量不要超過300毫克，而一顆蛋的總膽固醇含量約有250毫克，因此才會有一天只能吃一顆蛋的觀念。

不過江坤俊澄清，最新的飲食指南已經不再限制蛋的攝取量，原因是人體的膽固醇有80%為肝臟製造，只有20%是由飲食攝取，因此當攝取來源較多時，肝臟就會自動減少製造，而且飲食對身體膽固醇占比的影響也相當有限，必要時還是要以藥物控制，而非單靠飲食改變。