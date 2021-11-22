兒童車內安全再升級，華碩集團旗下宇碩宣布推出「WiFi車內兒童感測系統」，採用獨家WiFi感測，具備高準確率且偵測無死角，克服傳統技術在準確度、隱私及健康的疑慮，提供車主更安全的新選擇。

根據汽車大廠福特的實驗，汽車在35度的大太陽下，沒開空調、門窗緊閉，車子是一個蓄熱烤箱，19分鐘就會讓車內溫度飆升到50度。孩童若被遺忘車內將導致熱傷害或熱衰竭，恐有致命危險，為此兒童感測系統（Child Presence Detection，CPD）的重要性逐漸攀升，美國、歐盟紛紛催生法案與規範。

宇碩表示，針對現有兒童車內安全系統的缺失，開發全新WiFi CPD感測技術，結合雲端系統、手機App通知功能，即時示警協助駕駛確認車內是否遺忘孩童，宇碩WiFi CPD偵測無死角，並可依客戶需求調整偵測角度與範圍，提升使用彈性，另外，傳統的相機鏡頭、紅外線或毫米波雷達型CPD偵測，都有偵測死角或隱私疑慮，宇碩CPD WiFi偵測針對人體生命跡象進行判斷，相對準確並能保障隱私，WiFi偵測技術整合原車的WiFi熱點裝置，降低導入的額外裝置成本，宇碩強調獨家的演算法，即使覆蓋厚重毛毯也可準確偵測。