繼日本、韓國後，又有亞洲汽車業者想要打入美國市場！越南汽車製造大廠VinFast上周除了在洛杉磯車展上發表兩款電動休旅車，並宣布明年將在美國正式上市。

隸屬越南最大集團VinGroup集團的VinFast，17日在洛杉磯車展公開展示兩款電動休旅車VFe35與VFe36。為力拼在電動車市場搶攻一席之地，VinFast還特地找來設計跑車法拉利而聞名全球的義大利汽車設計工作室賓尼法利納（Pininfarina）為其操刀。

Vinfast先前已在本土推出VFe34電動車。不過該公司全球執行長Michael Lohscheller認為，如果想要成為全球品牌，搶灘美國市場勢必行。

不過他補充，由於現在整個車市已經陷入混亂，因此Vinfast只會在美國推出電動車，主要是該市場成長潛力可期。

Vinfast預定明年將在加州開始銷售電動車，不過為了能對顧客服務有更好掌控，它決定不透過獨立經銷商，而是改由在加州60家自營門市自行賣車。

根據該汽車業者表示，VFe35的標準版電池續航里程為310英里、VFe36則可達422英里，兩者都有類似其他豪華休旅車提供的半自動駕駛輔助功能，例如自動停車與半自動駕駛等。

除了在美推出兩款電動休旅車，Vinfast也在最近對外宣布它將斥資2億美元在洛杉磯建立美國總部，並計畫在2024年下半年在美國進行生產。

但是分析師也警告，Vinfast想要叩關美國市場勢必將面臨一場硬仗，除了特斯拉已在電動車市場占有霸主地位，此外來自Rivian與Lucid等新進業者的挑戰，也使得該市場競爭更為激烈。

不過針對全球另一個主要電動車市場-中國大陸，該越南汽車業者則聲稱，目前並沒有進軍該市場的計畫。