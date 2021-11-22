蘇州市消防救援支隊發布通告，說明遠東集團有關單位消防安全違法行為的處理情況。（蘇州市消防救援支隊）

據新華社報導，近期，上海、江蘇、江西、湖北、四川等五省市有關執法部門開展執法檢查，發現台灣遠東集團在當地投資的化纖紡織、水泥企業在環保、土地利用、員工職業健康、安全生產及消防、稅務、產品質量等方面存在一系列違法違規行為。

據蘇州市消防救援支隊19日通告，為預防重特大火災事故的發生，切實維護公共消防安全，近期，消防救援機構對遠東集團所屬的遠東服裝(蘇州)有限公司、遠紡織染(蘇州)有限公司、亞東工業(蘇州)有限公司等單位依法開展了消防監督檢查。

經檢查，發現上述單位存在消防設施未按要求配置或保持完好有效、佔用防火間距等消防安全隱患和違法行為。根據《中華人民共和國消防法》有關規定，消防救援機構依法對遠東集團所屬單位存在的消防安全違法行為進行了查處。現將處理情況向社會公開：

一、遠東服裝(蘇州)有限公司研發中心南側搭建廠房，佔用防火間距，違反《中華人民共和國消防法》第二十八條的規定，根據《中華人民共和國消防法》第六十條第一款第四項，給予該單位罰款3萬元的處罰(蘇吳(消)行罰決字(2021)0200號) 。

二、遠紡織染(蘇州)有限公司

1、消防泵房噴淋、消防泵進水管、吸水管安裝影響吸水流量：一期成品倉庫噴淋噴頭流量不足，消防設施配置不符合標準，違反《中華人民共和國消防法》第十六條第一款第二項的規定，根據《中華人民共和國消防法》第六十條第一款第一項，給該單位罰款2萬元的處罰(蘇吳(消)行罰決字(2021)0210號)。

2、一期、二期搭建雨棚佔用防火間距，違反《中華人民共和國消防法》第二十八條的規定，根據《中華人民共和國消防法》第六十條第一款第四項，給予該單位罰款35萬元的處罰(蘇吳(消)行罰決字(2021)0214-號)

三、亞東工業(蘇州)有限公司

1、二期浸膠車間和成品倉庫之間搭建雨棚佔用防火間距，違反《中華人民共和國消防法》第二十八條的規定，根據《中華人民共和國消防法》第六十條第一款第四項，給予該單位罰款35萬元的處罰(蘇吳(消)行罰決字(2021)0213號)。

2、SSP廠區一樓東南側防火門缺少順序器，一樓貨梯前室正壓送風口手動開啓，無法正常聯動啓動正壓風機，消防設施未保持完好有效，違反《中華人民共和國消防法》第十六條第一款第二項的規定，根據《中華人民共和國消防法》第六十條第一款第一項，給予該單位罰款3萬元的處罰(蘇吳(消)行罰決字(2021)0209號) 。

3、一期SSP高層廠房消防電梯前室設置加壓送風系統，前室未設置聯動報警裝置，一期拉絲車間辦公夾層的走廊排煙設施未安裝到位，二期4＃、5＃、6＃成品倉庫噴林流量不滿足要求，違反《中華人民共和國消防法》第十六條第一款第二項的規定，根據中華人民共和國消防法》第六十條第一款第一項，給予該單位罰款3萬元的處罰(蘇吳(消)行罰決字(2021)0208號)。

蘇州市消防救援支隊

2021年11月19日