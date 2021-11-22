一名李姓準新郎婚前發現未婚妻與一名男子阿雄（化名）發生一夜情，氣得解決婚約，進而對阿雄求償50萬元，作為準備婚禮付出的損失，但阿雄拒付，李男就將阿雄的照片個資PO網公審，反而遭阿雄提告，基隆地院審理後認定李男觸犯《個人資料保護法》罪，判處有期徒刑3月，得易科罰金。

判決書指出，阿雄2019年11月7日晚間接到李男電話，指他與未婚妻發生一夜情，害2人婚結不成，還損失籌辦婚禮的各項費用，要阿雄賠償50萬元，否則要PO網公審，讓他身敗名裂，李男還打電話到阿雄上班的公司，揚言不離職就要PO網公審，阿雄不予理會，李男果真將他的照片等個資PO上網，指稱他是愛情騙子，阿雄得知後憤而提告。

李男出庭時坦承曾打電話給阿雄，但只要求對方道歉，沒有要他賠償50萬元，還強調所謂公審是中性討論，不一定會直接讓人聯想到個人，且對方的經理也轉述其說法說「隨便我」，顯示他沒感到害怕，此外，現今交友軟體不乏愛情騙子，公開對方資料主要敦促大眾注意。

法官認為，阿雄接獲李男電話後，已心生畏懼，且認為李男與未婚妻感情生變，未必是他人介入所致，至於自己是否符合「愛情騙子」定義，不能僅憑單方面論斷，而李男非法公布阿雄的照片等個資，已明顯違法，考量李男無前科紀錄等因素，判處有期徒刑3月，得易科罰金9萬元。