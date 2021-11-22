東部戰區換裝殲10C，戰鬥力躍升

在台海局勢持續緊張之際，被稱為對台一線的解放軍東部戰區今年以來持續大換裝，淘汰了先前使用的殲-7E戰機，換裝成大陸自行開發的殲-10C戰機。陸媒認為，這項換裝工作是東部戰區空軍「飛躍式」的發展，殲-10C做為「頂尖的3.5代戰機」，其打擊能力與資訊化、電子對抗都殲-7高出好幾個等級。

據大陸《央視》報導，解放軍東部戰區空軍在今年進行大換裝，用3.5代的殲-10C替換掉了之前裝備的殲7E戰機，這可是飛躍式發展。殲-10C作為世界頂尖的3.5代戰機，無論是空戰能力、對地對海打擊能力還是資訊化、電子對抗能力都要超出殲-7E不止一個檔次。

報導指，隨著解放軍換裝速度加快，如殲-7、殲-8這類老式戰機將越來越少直至徹底退出空軍裝備序列，屆時中共空軍和海軍航空兵戰鬥機將全面實現3代化。

殲-10C入列後，連續3年參與金頭盔獎空戰競技，在2019年、2020年、2021年連續擊敗殲-16、蘇-35等戰機，顯示其空戰能力相當優異。（圖／中國軍網）

當前美中關係緊張，台海局勢亦隨之緊繃，一年多來中共持續派遣軍機進入台灣西南方防空識別區，今年以來進入防識區滋擾次數已達800次，軍機數單日最高將近百架。大陸官方宣稱，這是針對臺灣當局「倚美謀獨」的圖謀和美方一些人「以台制華」動向所採取的措施，目的在向全球表達「世界上只有一個中國，臺灣是中國的一部分」的堅定立場。

殲-7已過於老舊，中共正加速汰渙一線戰機為殲-10C。（圖／檔案照片）

殲-10C戰機是大陸自主研發的第3代改進型超音速多用途戰鬥機，配裝有源相控陣雷達、先進航電系統及多型先進機載武器，具備中距制空和對地面、海面目標精確打擊能力。是大陸引以為傲的新型戰機，東部戰區淘汰殲-7、換裝殲-10C，使其空中戰力登上新臺階。

在中共空軍組織的金頭盔和天鷹盃2項空軍戰機競技中，前者是戰機單雙機自由空戰，考驗的是個別的戰機對抗；而天鷹盃則是金頭盔的升級版，是4對4的機群對抗2018年殲-16和-10C首次參加金頭盔比賽，這屆比賽分為3.5代組和3代組，殲-16和殲-10C這2型機被定為3.5代，最後3.5代組由殲-16奪冠，3代組殲-11B獲冠軍。殲-10C入列後，參與了金頭盔獎，在2019年擊敗殲-16奪金頭盔獎，2020年再擊敗殲-16和蘇-35奪下金頭盔；2021年第3次擊敗殲-16奪下金頭盔。殲-10C連續擊敗殲-16和蘇-35，顯示其空戰能力相當優異。