內政部長徐國勇今天視察警方過去一周的掃黑績效。（胡欣男攝）

為遏阻近來街頭暴力、持球棒傷人事件頻傳，內政部長徐國勇今天至刑事局視察最近一周警方掃黑績效時表示，已要求警政署在M-ploice增列「物」的註記，未來臨檢若發現車輛內有刀械、球棒或其他危險物品，予以註記，未來若犯案被逮，將作為檢方強制處分、追訴的參考。晚間徐國勇再於臉書說明，指唯有當警方臨檢發現車內有刀械、球棒、或其他危險物品，且攜帶者有暴力、詐欺、地下錢莊、幫派組織背景者，才會予以註記，對於一般民眾進行運動等並不會註記，請民眾不用擔心。

徐國勇指出，未來警方臨檢發現車內有刀械、球棒、或其他危險物品，為預防危害之必要，得依警職法第21條扣留，及無正當理由攜帶者，依社維法第63條第1項第1款移送簡易庭裁處；倘若尚無犯罪行為，而有暴力、詐欺、地下錢莊、幫派組織背景者，將特別建檔註記，爾後如發生暴行，其攜帶球棒行為顯有預謀犯罪之意圖，將註記資料併案提供檢察官聲押、起訴及法院量刑之參考，以收嚇阻之效。

徐表示，對於近期的治安事件，警政署已通令要求各警察局遇案迅速啟動快打警力到場，以現行犯逮捕移送法辦，另向上追查幕後集團所從事不法犯罪行為，查扣不法犯罪金流。

徐今天與警政署長陳家欽、刑事局長黃嘉祿視察掃黑績效，這次全國性同步打擊幫派犯罪專案行動，自11月15日起，在全國各地檢署指揮下對幫派犯罪組織所經營賭場、詐欺機房、網路賭博、販賣毒品等場所加強搜查，出動警力逾3000人次，查獲25個幫派犯罪組織，幫派成員182人，並查扣不法金流、各式槍枝、毒品等，對於清剿幫派犯罪有相當程度的震懾效果。

徐表示，警政署將持續加強從幫派犯罪組織人流、金流及從事不法行業厲行系統性掃黑，斬草除根，讓民眾生活更加安心。