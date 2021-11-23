新加坡疫情穩定，今起鬆綁部分防疫措施，包括社交聚會人數最多5人一組、已完整接種疫苗者最多可5人一組到餐廳內用。許多民眾迫不及待與家人、朋友聚餐，不少餐廳出現人潮。

星國疫情趨穩之際，政府抗疫工作小組上週宣布，今天起放寬部分措施，繼續朝向「與病毒共存」目標邁進。相關措施包括社交聚會人數從最多2人放寬至最多5人；已完整接種者不論是否來自同戶家庭，都可最多5人一組至餐廳內用。

措施上路首日，當地不少餐廳都出現用餐及排隊人潮。星媒報導，有餐廳業者形容，放寬餐廳內用人數限制是所有餐飲業者的「生命線」，也有業者預估業績將提升2成左右。

在新加坡經營台式早餐店的台灣人Becky接受中央社記者訪問時表示，今天店裡有很多組3人以上的內用客人。

新加坡先前因單日確診人數飆高，9月底又開始限制餐廳內用人數最多2人。時隔一個多月後，11月10日起允許同戶家庭最多5人一組到餐廳內用，今天進一步放寬，不論是否來自同戶家庭都可最多5人一組到餐廳內用，許多民眾紛紛開始計劃與家人、朋友聚餐。

去年結婚的新加坡民眾Zoe受訪時表示，這次政府放寬規定後，終於可以跟其他未同住的家人一起吃飯，覺得「很開心」。她預計12月初跟家人一起外出聚餐。

Zoe說，受到先前防疫措施的影響，許多結婚後未與父母同住的人就無法跟爸媽一起外出吃飯，現在終於可以帶著父母一起外出用餐了。

目前新加坡單日新增確診病例已逐漸下降，昨天新增1670人確診2019冠狀病毒疾病（COVID-19），至今累計25萬2188人確診，其中662人病故。每週病例增加率為0.81。（編輯：高照芬）1101122