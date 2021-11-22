我「駐立陶宛台灣代表處」，在立陶宛當地使用名稱是「Taiwanese」而不是「Taiwan」，前駐紐西蘭代表介文汲表示，Taiwanese的名稱相較於Taiwan是降格，強度也弱化，開了我對外名稱使用上的惡例，為何會用這麼奇怪的名稱，蔡政府應該公開說清楚。

介文汲表示，Taiwanese可以當名詞「台灣人」或者當作形容詞「台灣的」來解釋，但無論用哪一個解釋，相對於Taiwan都是降了一格。Taiwan是地理名詞，具有一定的政治意涵，無論是用「台灣人」還是「台灣的」，相對於「台灣」都是弱化。

他認為，這顯示立陶宛對台灣還是留了一手，不曉得蔡政府為什麼不去跟對方好好談一些，用了這麼奇怪的名稱，我們的對外關係不是別人想用什麼名稱就用什麼名稱，這是亂開惡例，也沒有達到民進黨到處說，想要為台灣正名的目的，「民進黨不是一直想用台灣嗎？但人家就是不給他」。

介文汲質疑民進黨政府，究竟是如何交涉的，應該要好好解釋一下，怎麼會用這麼奇怪的名字出來。或許他們以為在台灣大家只會去注意中文名稱，但到了國外，大家一定是看英文，這是一個很奇怪的名字。

至於立陶宛為何要用這個名稱？他說，立陶宛對中國當然有顧慮，這從連日來，他們的外交部對外講話就可看出來，一是強調「一中政策」，二是與台灣著重在經濟關係，三是台灣代表處不具外交身份，「這不就是很清楚，蔡政府究竟在高興什麼！」

介文汲表示，之前國發會主委龔明鑫去立陶宛那趟，究竟有沒有對立陶宛做什麼承諾，必須要跟國人說明，如果是經濟因素，我們對邦交國還可金援外交，但連邦交都沒有的國家，你究竟得到什麼？