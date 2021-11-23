英國首相強生（ Boris Johnson）的發言人今天表示，尚未決定派誰代表英國政府出席明年北京冬季奧運，但強生不支持杯葛體育運動的主意。

路透社報導，由於中國的人權紀錄，人權團體已呼籲杯葛明年2月北京冬奧，美國已表示，正考慮採取外交杯葛。

強生的發言人指出：「目前尚未決定誰是出席這場運動會的政府代表。確實可以說，首相並不支持杯葛體育運動。」

此外，這名發言人還說：「當我們看到侵犯人權行為時，我們將繼續大聲疾呼，包括在中國的人權侵犯行為。」

路透社也報導，德國外交部發言人今天指出，德國是否杯葛明年北京冬奧的任何決定，都將交由下屆政府定奪。

德國社會民主黨（Social Democrats）、綠黨（the Greens）與自由民主黨（FDP）正在協商籌組新政府，預計下月將取代看守總理梅克爾（Angela Merkel）所屬保守派聯盟領導的政府。

曾任德國總理16年的梅克爾，已於10月26日正式卸任，目前擔任看守總理，直到她的繼任者宣誓就職。