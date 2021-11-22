台灣社會近日治安不佳，尤其桃園某超商店員近日遭一名男子刺死及其他縣市發生治安事件，引起民眾恐慌，總統蔡英文今晚親上火線回應外界憂慮指出，政府也已持續強化追蹤及預警機制，預防不當暴力事件的發生。不過，卻有不少網友不以為然，有多達近5千名網友在蔡英文臉書貼文留言，「網路治國？」、「睡了六年終於醒了？」。

蔡英文22日晚間在臉書上表示，最近治安事件頻傳，包括台中、桃園超商店員遭攻擊事件，台中兩起球棒打人事件以及今天的新北槍擊案。這幾起治安事件雖然各有原因，但民眾的憂慮與不安，政府也已經持續加強作為與檢討。

蔡英文也提出三項更是關切的重點：

第一，對於組織性的幫派暴力事件，政府絕對不會容忍，我已經要求內政部，針對幫派犯罪加強取締，並且執行全國性同步打擊幫派犯罪專案行動。

第二，針對夜間工作（超商大夜班員工），政府會與業者進一步討論、協調，運用科技及相關軟硬體措施，提升保護機制，並加強夜間巡邏，給予夜間工作者更完善的保護。

第三，對於嚴重精神疾病患者的身心狀況，政府會持續增加量能，透過心理衛生中心、社會工作人員、關懷訪視員，定期提供患者家庭關懷協助，協助患者穩定就醫與服藥，穩定其情緒。同時，政府也會強化追蹤及預警機制，預防不當暴力事件的發生。

蔡英文指出，她今天已經要求行政院要持續提升相關措施，明天行政院也會舉行治安會報，並進一步向全體國人說明後續政策作為。

對於蔡英文這篇貼文，發文1個多小時就有近5千名網友留言，有網友表示，「睡了六年終於醒了？」、「網路治國？」、「終於發文了! 感動~ 重視度不亞於拜登的狗狗」、「說個笑話 民進黨想要司法改革…說多久了？社會安全網？拿去烤肉了嗎？」、「口號呼起來，明天繼續四個不同意」、「看來屏東挖眼案已經被您遺忘了呢」、「說好的司法改革？法律只會保護壞人」。

但也有網友表示「不發文酸，發文也要酸？」、「不管如何，希望台灣平安，讓社會多點愛而不是仇恨」。