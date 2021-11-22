桃園小7店員勸導客人戴口罩，卻慘遭刺死。前高市府民政局長、國民黨高市黨部副主委曹桓榮分享大學時打工經驗，他回憶，曾在加油站上大夜班，能體會大夜班工作的危險性，他疾呼，政府務必加強超商，甚至是各個職場中的職場安全。

曹桓榮今（22）日深夜在臉書有感而發提及，今年陸續有多起勸導戴口罩所發生的攻擊事件，其中有5件，被害人都是超商店員，台灣社會安全網是否存在疏忽的破口？政府應別讓類似事件再發生。

曹桓榮透露，自己在求學期間，和大多數學生一樣，利用課餘時間打工賺取學費及生活費，因此看到大夜班工作蔡姓店員發生意外，令人不捨。

他直言，很多在大夜班打工或工作的朋友們，不外乎就是想要利用空餘時間多賺一份薪水或是大夜班的鐘點會比一般時段高，但相對而言大夜班的工作危險性也會比一般時段來得高，而且身體體力負荷相對重。

他也自爆，就讀大三、大四時利用課餘在住家附近加油站上大夜班工作，發生一次職場意外幸虧大家沒有受傷但也受到很大驚嚇；他憶及，當時有一貨車疲勞駕駛，撞進加油站入口旁的電線桿，造成轟隆巨大聲響，瞬間拉垮電缐造成停電，幸虧貨車撞進加油站時，當下他和夥伴瞬間跑離站道沒有造成意外。

他公開呼籲，希望政府務必加強超商，甚至是各個職場中的職場安全，包括員工公共安全知識的訓練、工作場域危險性的預防，呼籲蔡政府應該少政治口水、多關心民生經濟，人民安居樂業是政府則無旁貸的責任，別讓這些的類似事件再次發生。