近年來許多民眾投入外送員行列，就有幼教老師今年2月底轉職加入外送員的行列，她平日一天跑6小時，假日因為有加碼則是會跑整天，她表示跑外送的時光每天都很快樂，「那時真的覺得財富自由了」，不過最近變相減薪，因此決定退出。

一名女網友昨(21日)在「外送員的奇聞怪事」表示，她曾經是一個幼教老師，但台灣幼教環境真的很差，工時長、薪資少、雜事一大堆，所以決定去澳洲工作，沒想到疫情攪局，所以後來想說趁等待的時間來跑外送。

原PO是在今年2月底加入的，但3月馬上減薪，但因為沒體會過減薪前的薪資所以沒什麼感覺。但工作內容真的比幼教老師好太多了，每次客人給的備註就像藏寶圖一樣，藉此還能更了解自己的家鄉，而且你永遠不知道下一單會遇到什麼事，讓原PO覺得很有趣，「我每天都很快樂」。

原PO接著聊到，如過遇到奧客，只要轉念想，反正跟他相處也就那短短時間，相較幼教時期遇到小惡魔，整天10小時相處才叫可怕。而每天最開心的就是看今天賺多少錢，她覺得自己是佛系跑單，每天大概只跑6小時，不拒單喜歡遠單，因為可以吹風看風景，如果是近單反而會覺得好無聊；假日因為有加碼會跑整天「那時真的覺得財富自由了」。

但後期薪資不斷縮減，假日的加碼也是看心情才給，甚至開始變相減薪，越減越誇張，所以原PO決定不當外送員了，「再怎麼佛系也不想當奴，希望大家都可以活成自己喜歡的樣子，大家辛苦了，我先下台一鞠躬了」。

貼文引起網友討論，網友紛紛表示「辛苦了，祝妳找到如意的工作」、「心態好什麼都美」、「去年7月退坑在此路過」、「非常棒，這個浮動薪資讓大家都退坑」、「這只是短暫需要錢的工作，如果跑長期下來，說實在，現在算一算，根本不划算」、「分析真好」。