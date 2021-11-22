全台近日頻傳「棒球隊」事件，就連澎湖也都傳出有20人拿著球棒，在鬧區將路上1輛賓士轎車當場打爛的案件。馬公警方在接獲報案後，立刻組成專案小組追查，目前已經通知2名涉案人到案，並分別依妨害秩序罪、《社維法》送辦。

據了解，馬公市11月10日有20多名青少年在東文里文山路鬧事，一行人拿著球棒狠砸賓士，隨後立即逃逸。警方接獲報案後到場調查，發現賓士車的車窗、擋風玻璃及車燈嚴重毀損，現場還留有一根斷裂的木棒，於是趕緊成立專案小組追查。

警方調閱附近監視器畫面後，掌握了主嫌與相關人員的身分，並通知2名涉案人到案說明。其中許姓主嫌坦承，他是因為與受害人有債務糾紛，這才會在10日撂人砸車，隨後也被依刑法妨害秩序罪移送澎湖地檢署偵辦。

另外，20日下午一名黃姓女子駕車自西嶼開往馬公，行經馬公東衛路段時，疑因與另名男子發生行車糾紛，男子一路尾隨至馬公陽明路，見黃女等人下車時，持球棒揮舞隨即離去，黃女報案後，警方依黃女提供的涉案車號，通知男子到案，黃女事後雖不願追究，警方仍依社維法裁處。

澎湖警方呼籲，刑法妨害秩序罪明定3人以上為聚眾，而攜帶凶器或其他危險物品實施強暴脅迫、鬥毆者，刑責可加重至1/2，最重可處7年以下有期徒刑，同時大幅提高罰金，且在場助勢者亦有刑責，警方打擊犯罪，保護社會安全的決心不容挑戰，提醒民眾切勿以身試法。