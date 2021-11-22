進入草苺盛產季，各大餐飲業者近期紛紛推出了草苺相關產品搶市！其中，知名網美連鎖餐廳「JAI宅」，推出全系列的夢幻草莓季限定餐點，從飲品到甜點、PIZZA都有！此外，疫後蔬食料理異軍突起，頗受年輕族群的喜愛，JAI宅因此開發出法式的蔬食料理，搶佔疫後餐飲商機。

位在台中一中商圈的網美餐廳「JAI宅」，因為裝潢風格獨特，且食物能抓住年輕族群的胃，目前在台北市西門町、新竹市巨城百貨和台中水湳都開有分店。雖然疫情期間生意一度受到影響，但隨著疫情趨緩，近日客人已經迅速回流。

業者表示，疫後從台北西門店的來客發現，許多人都愛點蔬食餐廳，而且多是年輕族群，可見特定族群在飲食的選擇上有其需求，他們不僅要時尚，也追尋健康。

因此，餐廳特別聘請具有法式料理基礎的主廚，開發出4道一系列的法式蔬食料理，像是黑松露燉飯佐墨西哥烤玉米、黑松露麵佐香料蔬菜串等，都不僅擺盤視覺好，還有健康概念。

在草莓季限定餐點部分，業者首推「莓那麼多提拉米蘇」，用JAI的人氣甜點瀑布提拉米蘇，改成草莓限定版，堆成小山的草莓，配上美味馬茲卡彭淋醬，拉開圍邊緩緩流下，網美總是先讓手機拍一下，再動刀叉！

還有甜點控必吃的限定草莓薄餅，草莓舖滿整個薄脆餅皮，草莓酸甜滋味，搭配薄脆餅皮，不僅好吃也好看！草莓季系列餐點與多種創意小點、全新蔬食主餐，即日起於JAI宅台北、新竹、台中全面開賣！