俄羅斯衛星通訊社 （Sputnik）今天報導，俄國核子潛艦庫斯克號（Kursk）沉沒已21年，一名俄國上將聲稱，這其實是因為與北約潛艦相撞所造成。

2000年8月12日，庫斯克號在北方艦隊（Northern Fleet）演習時沉沒108公尺深的海底，以致艦上118名人員全數喪生。根據官方說法，這場悲劇是艦上魚雷爆炸所造成。

但根據俄國上將波波夫（Vyacheslav Popov），庫斯克號沉沒是因為與北大西洋公約組織（NATO）潛艦相撞。這起2000年沉船事件，迄今仍是俄國海軍史上最慘重的損失之一。

波波夫曾在1999至2001年間擔任北方艦隊指揮官。他告訴俄羅斯衛星通訊社，這艘與庫斯克號「相撞」的外國潛艦，隨後被一架俄羅斯海軍反潛機在挪威外海偵測到。

此外，波波夫也宣稱，他知道上述潛艦的名稱，自己「有90%的把握」。然而，他強調自己不能公布證據以支持他的主張。