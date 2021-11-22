日本寫真女星森咲智美擁有傲人G罩杯，出道後以大尺度的攝影作品，受到許多粉絲喜愛，還被封為「國民情婦」，不時會在社群網站PO養眼辣照放送福利，最近她曬出到大阪攝影會擔任模特兒的照片，穿著太小的比基尼包不住好身材，讓粉絲看了快噴鼻血。

森咲智美日前在IG貼出一系列比基尼辣照，透露是到大阪攝影會擔任模特兒的成品，只見她穿著一身紅色比基尼，比基尼根本太小，少少兩片布遮不住她的雄偉上圍，巨球幾乎都從泳裝邊緣溢出來，加上她擺出的撩人Pose，一下舉手一下深蹲，露出大片白皙光滑肌膚，大秀前凸後翹的S曲線，超兇畫面十分養眼，性感指數破表，短時間就吸引8萬網友按讚。

森咲智美比基尼太小，包不住好身材。（圖／翻攝自IG）

森咲智美2010年以「賽車皇后」身份出道，曾是女子偶像團體「OS☆U」的一員，後來轉戰寫真界一炮而紅，還有「最色情寫真偶像」的稱號，近年也創建個人YouTube頻道，透過Vlog分享私下生活，IG有高達462萬粉絲追蹤，人氣相當高。