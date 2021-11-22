今年受到COVID-19疫情影響，許多工程建設成本都受物價波動影響，市議員徐瑄灃22日在市議會都發、建設、水利業務質詢時，關切潭雅神許多工程建設的後續進度；分別詢問水利局有關潭子區大豐里雅豐街「四尺八分線排水改善工程」。水利局范世億說，工程開標在即會協調建設局盡速完成施工解決當地淹水問題。

徐瑄灃要求水利局在年底施工前要辦理說明會，讓當地民眾瞭解施工期程、配合事項與交管路線，以減少民眾生活不便。

徐瑄灃說，「潭子外圍分洪道治理工程」雖然不是水利局的工程，可是附近居民陳情工程影響生活問題，仍要請水利局代為協調第三河川局盡速解決，例如，聯外道路狹窄，封路後替代道路路況不佳(沒路燈、車易掉溝)，沒有便道、欠缺交管，沒有預先通知就斷水，都需要溝通盡速改善。范世億允諾會協調改進。

另外，國道4號台中環線豐原潭子段工程進展順利，明年後陸續會完工，原有周邊封閉路段將陸續開放，勢必將會影響潭子交通；特別是台中縣市縫合地區，現在不立即著手改善，交通瓶頸堵塞情形會更為嚴重。徐瑄灃促請建設局盡速開辦潭興路2段拓寬及敦富路通環中東路拓寬工程；建設局長陳大田強調，會研議盡速辦理。

徐瑄灃指出，潭子區弘富重畫區公2公園完成很久，質疑建設局是否已經實質審查完成交接，目前公園建尚未命名，公園只有涼亭，與其他公園比較差距懸殊，缺乏相關遊憩設施。建請建設局納入美樂地計畫，增加遊憩設施，提供栗林民眾休閒。陳大田表示，會了解現地並納入計畫辦理。

「潭子區福潭路143巷9戶民宅建築物部分坐落計畫道路上配合都市計畫通盤檢討辦理變更」已經一年，徐瑄灃詢問本案辦理進度；都發局長黃文彬強調，已納入豐潭雅神地區通檢列入變更案，110年下半年辦理草案公開展覽，將按期程可以完成變更。