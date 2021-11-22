美國司法部稱，德州一名軍品承包商引進大陸製的次級品防彈衣，並偽造彈道測試報告，他現在將面臨最高20年的徒刑。

命令與任務(task and purpose)報導，這位承包商名叫譚納‧傑克森(Tanner Jackson)，在2017年6月至2020年12月期間，經營「頂尖護甲公司」(Top Body Armor LLC)，和防彈裝甲公司(Bullet Proof Armor LLC)，為了低價搶標，他自中國大陸引進防彈衣和頭盔，再將產地改成「德州製造」。更大的錯誤是，這些防彈甲並沒有通過正規實驗室測試，於是他偽造了實驗室報告。

傑克森在法庭上承認，他的次級防彈衣，以及謊報實驗結果，可能會因防彈效果不足導致飛行員喪生。

法院表示：「他曾競爭一項與空軍有關的防彈衣合約，而他的防彈衣在測試失敗後，傑克森決定自己在紙面上成立一家彈道學實驗室，也就是德克薩斯彈道學實驗室有限責任公司，他假造完全不存在的彈道學測試結果，試圖蒙混政府。」

事實上，德克薩斯彈道實驗室的電話是傳到傑克森的公司，地址並不存在。傑克森還為這個實驗室創建了一個網站，以使其看起來像那麼一回事。

聯邦政府採購網站上登計了傑克森有5份政府合約，美國空軍佔其3份，已向該公司支付了大約 17.6萬美元。另外2份合約應該是被取消。

另外，傑克森的公司在2018年贏得美國陸軍了一份價值 6萬美元的合約，為陸軍提供數量不明的3A級防彈襯板。

這不是第1起承包商向軍方提供有缺陷的防彈衣。2019 年，也有2起相似的案件，但因數量較少，所以刑度為1年徒刑。