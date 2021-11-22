民進黨修憲玩假的？立法院民進黨黨團將黨版修憲草案送交立法院，內容包括降低修憲門檻，廢除考試院、監察院等。對此，「台灣民意基金會」董事長游盈隆分析直言，他其實是根據三個方面的觀察，得到「民進黨修憲不是玩真的」這樣的結論。

游盈隆22日在臉書發文表示，從各方面的消息聽來，2022修憲準備工作大概是白忙一場了。游盈隆坦言，「民進黨修憲玩假的」，這樣講當然帶有批判的味道。但現在跡象出來了，證明自己沒有說錯。

「為什麼我可以如此精準地預測到結局？」很簡單，因為我是受過嚴格美國政治科學訓練的學者，而且我從上個世紀九十年代就開始參與和研究台灣憲改，還當過國大憲政顧問，不是象牙塔內的學者。我其實是根據三個方面的觀察，得到「民進黨修憲不是玩真的」這樣的結論。

首先，蔡總統2020年5月連任就職典禮，對外釋出有修憲的目標與決心。但民進黨一直到最近才端出修憲菜單，時間拖太久了；錯失修憲的黃金時機，那就是江啟臣、林為洲還有能力主導國民黨中央的時候；

第二，從修憲內容看，最後提出六項，可惜，這六項都不是國人最關心或最引起國人興趣的議題。其中還包括一個完全不該列入的議題，那就是，「調整第十六任總統、副總統任期」，不知道是誰提出來的，可笑至極。因為總統和立委選舉硬要同一個時間舉行，造成所謂「憲政空窗期」太長的問題，因此要縮短總統、副總統任期」，這可以說是「削頭適冠條款」，其思維邏輯和廢除「公投綁大選」如出一轍，荒謬至極。也可以反證此次修憲真的是準備不足，太潦草了。

第三，從朝野關係看，因為年底四項公投求勝心切，兩大黨目前已翻臉成仇，而當在野黨擁有修憲的否決權時，修憲的大戲是要怎樣唱下去？可想而知。民進黨是有豐富憲改經驗的政黨，照理說不應該會走到這一步，如果修憲一開始就是玩真的。1996-1997李登輝時代的國民黨一黨獨大，為了修憲，還是要對當時的小黨--民進黨--客客氣氣，兩黨合作才可能成功修憲。這些寶貴的修憲經驗看來完全沒傳承給蔡英文。

2022修憲破局早就有蛛絲馬跡了 ------------------------------------- 從各方面的消息聽來，2022修憲準備工作大概是白忙一場了。昨天晚上十一點多，聯合報突發出一則即時新聞，觸及修憲的最新進度，最後引述... 由游盈隆發佈於 2021年11月22日 星期一

如此一來，進一步的問題就是，如果不是玩真的，那為什麼府、院、黨、立院黨團要勞師動眾，分成三組煞有其事研議，並昭告天下2022要舉行修憲公投，落人話柄？羊肉沒吃到，惹得一身腥，真是何苦來哉！執政，看來真的不是一件容易的事啊！