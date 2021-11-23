東京電力公司今天表示，福島第一核電廠進行設備修理的2名男性員工疑似受到輻射污染。2人原本應穿戴全罩式面罩及防護衣進行作業，但卻僅穿戴防塵口罩、工作服等簡易裝備。

東京電力公司表示，這2名員工接受醫師診察，目前尚無異狀，推估2人體內受到的輻射劑量大幅低於今後50年須做紀錄的2西弗（Sv）。2人今後還需接受尿液檢測，詳細調查。

這2名員工19日上午10時左右（台灣時間9時左右）約1個小時半，與2位同僚在進行更換連結去除含輻污水在內的輻射物質設備的管線作業，可能是此時附著於管線的輻射物質進到體內。

這2名員工在作業後進行檢查時，從鼻子內側檢查出有輻射物質，2名同僚的作業服也檢查出輻射物質，但輻射物質未進到體內。

東京電力公司表示，員工必須戴上全罩式的面罩、穿防護衣等進入這項區域作業，但員工卻沒按規定穿戴。對此，深切反省中。（編輯：高照芬）1101122