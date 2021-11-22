現今加工原物料方便取得，反而對於食物的原生樣貌不太熟悉，有網友收到一袋外型很竹筍的食物，但完全不知為何物所以上網詢問，引起許多人熱議，內行一看也公布答案是「粉薯」，除了可以直接食用，也能磨粉勾芡。

一名網友在臉書社團「家常菜」發文，貼出一袋根莖類植物的照片，一節一節的紋路看似竹筍，讓原PO「請問這是什麼菜，該如何料理呢？」

不少網友也沒看過這種食材，「好像叫石蠶？」、「是不是冬蟲夏草？」、「我是鄉下人，可是從來沒看過餒~」，還有人看錯笑說「突然滑過去看成是蟲」、「我以為看到可愛的蠶寶寶」。

有人認出是粉薯，「這個好吃像地瓜」、「蒸或煮來吃！但纖維很多，很多渣渣！很香古早味」、「記得它是製造太白粉的原料」、「香港叫竹芋的，煲湯，清熱解毒」、「蒸熟沾鹽巴或是蒜頭醬油」、「葛鬱金，跟排骨煮湯很好吃」、「這就是葛鬱金、小時候的零食」。

也有內行解釋，「鄉下稱之鳥薯、粉薯，可以製作太白粉，學名葛鬱金，水煮熟或電鍋蒸熟就好吃，天然澱粉香Q可口，單純的甜香可以當主食或零食，接近玉米的甜香味，是營養豐富好東西，清肺利尿」。

根據維基百科介紹，葛鬱金葉子呈矛尖形，根莖部位可食用，又稱粉薯、太白筍、竹芋、美人蕉、藕仔薯或金筍，在史前南美地區最早被人類栽培的植物之一。