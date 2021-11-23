男子張鶴齡在情婦蘇玉真慫恿下，2006年用乙醚將妻女3人迷昏再勒斃後，故布疑陣為瓦斯中毒意外，他殺妻遭判無期徒刑確定後，殺害2名幼女部分，歷經6次審判都判他死刑，直到高院更五審認為他有教化可能，改判無期徒刑後，最高法院駁回上訴，讓他逃過死刑。

這起狠夫夥同情婦殺害妻女案，發生在2006年4月間，家住新北市汐止區的蔡女與一對幼女，被發現陳屍屋內，警方一度研判是蔡女開瓦斯自殺，但蔡父一直堅持女兒及外孫女的死因不單純，多次向相關單位陳情。

案發2年後，檢警將死者血液檢體送往法醫研究所檢驗，竟驗出死者血液有乙醚反應，讓案情急轉直下，檢警懷疑死者蔡女的的丈夫張鶴齡，與他的外遇情婦蘇玉真涉有重嫌，對兩人進行測謊後，兩人均未通過測謊。

張鶴齡被警方突破心防後，承認是自己買乙醚和繩梯等犯案工具，殺害妻女3人，但對乙醚從何處購買，與殺害2名女兒的過程卻交代不清。

經過二度測謊，張鶴齡才坦承，他和鄰居蘇玉真，因打麻將進而發生婚外情，張妻蔡姓女子發現後，向蘇女丈夫告狀，引起蘇女不滿，蘇女以分手為由要脅張鶴齡，教唆他痛下殺手，還購買乙醚供張殺人。

張、蘇兩人策畫先用乙醚迷昏張妻，再布置成一氧化碳中毒的自殺假象。張鶴齡刻意用繩梯從頂樓垂降潛回家中，用浸泡乙醚的毛巾，捂住妻子嘴巴，將她迷昏後勒斃。

張男殺妻後，大女兒剛好起床要上廁所，他擔心殺妻案曝光，先用乙醚迷昏大女兒，再迷昏驚醒的小女兒，陸續將2名女兒勒斃。

張被控殺妻部分，2012年6月，最高法院認為，張不惜夫妻結髮之 情，與蘇女共謀殺妻，依殺人罪將他判處無期徒刑確定；至於教唆殺人及負責買毒的蘇玉真，一審判刑15年，台灣高等法院更一審認為她供出關鍵 案情，獲減刑改判10年，因檢方未上訴而確定。

張另被控殺害2女兒部分，從一審到高院更四審都認定他泯滅人性，判處死刑，但更五審佐以警察大學鑑定報告，認為張男殺妻後被女兒撞見，因擔心事跡敗露，才另行起意殺害2幼女，他非完全泯滅良心，改判無期徒刑，案經上訴，最高法院駁回定讞。

※作者簡介：「社會老大」是一群資深的媒體記者，經歷許多社會事件、司法新聞採訪，看盡人間繁華，透過「社會9點檔」，帶領新舊閱聽人，回顧當年新聞事件，引以為鑑。