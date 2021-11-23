打得細緻的嫩白魚漿在亮澄澄的油鍋裡添上金黃外衣，剛起鍋的旗魚黑輪香味四溢，是許多遊客造訪旗津的必吃美食、是顧不得燙口也想立刻品嚐的市場美味，亦是眾多饕客熱愛的下午茶點心。這道看似簡單，卻需講究手工現做及食材品質的銅板美食，每家老字號有著不同獨門配方，各自吸引擁戴族群，但一樣的是，讓人停不了的誘人涮嘴魅力。

現點現炸小屋台，昌記旗魚黑輪

搭乘渡輪來到旗津，就在旗津渡口不遠處，馬路旁一輛日式屋台風手推車吸引行人目光，暖簾之後，陳老闆手不停歇，抹勻魚漿、放置水煮蛋、包裹捲起、切分塑形，一條條旗魚黑輪順著他俐落的動作滾落金黃透明的炸油，肥胖可愛地翻滾著，透出的魚香吸引排隊人潮，已然成為旅客走訪旗津必享美食之一。

包蛋旗魚黑輪和黑輪片都是現點現炸，閃耀金黃迷人的光澤。(攝影/Cindy Lee)

從騎著到處跑的三輪車起家，昌記旗魚黑輪現在已有福德二路和旗津兩處固定攤位。陳老闆回憶道，以前在東港看別人賣旗魚黑輪好像很簡單，於是興起創業念頭，向東港的親戚買進純旗魚漿，反覆摸索練習幾個月，才知道沒這麼容易，魚漿的調味與溫度、包蛋的手勢、油溫控制、油的品質⋯⋯每道工序都得講究。

昌記的旗魚漿混入切成小丁的豆薯，口感Q彈又爽脆，撒上一點胡椒就很美味。第一條品嚐原味的鮮，接下來試試各種沾醬組合，醬油膏、辣醬、黃芥末或泰式酸甜醬，每一口都有新滋味。

掛上暖簾的木製手推車小巧可愛，頗有日式屋台的人情味。(攝影/Cindy Lee)

旗魚黑輪、蝦捲、花枝捲和蝦燒賣組成炸物拼盤，純手工製作，想品嚐得多耐心等待。(攝影/Cindy Lee)

「現流仔」最鮮美，義華旗魚黑輪

「保證你沒吃過這麼好吃的旗魚黑輪和旗魚排骨！」吃一口就知道，這絕不是義華老闆黃正義的浮誇之詞。義華旗魚黑輪開業迄今已21年有餘，堅持不使用遠洋冷凍旗魚、只使用最新鮮的旗魚肉，不加其他雜魚混充及不添加任何化學添加物，製作出新鮮天然的旗魚漿來製作旗魚黑輪和旗魚丸。「魚肉最重要就是新鮮！」為了這個堅持，黃正義每天凌晨2點抵達東港，親自到魚市挑選剛捕獲的旗魚。還好，幾年前在貴人牽線下認識可靠的魚販，對方每日為高雄市的飯店運送漁獲，順便為黃老闆帶來新鮮旗魚，才免去日日奔波。

旗魚黑輪使用巴士海峽的黑皮劍旗魚，富含油脂，以生魚片等級的旗魚肉打成百分百純魚漿，一點點鹽簡單調味，就能發揮旗魚的完整風味。糊狀魚漿包裹切塊水煮蛋，先以低溫油炸熟成，鎖住水分及鮮美，再高溫逼油並炸出金黃表皮，旗魚黑輪口感扎實、Ｑ彈不柴，在口中迸發活跳甘鮮的海味。旗魚排骨也是招牌圈粉餐點，薄薄的酥脆麵衣包裹油花均勻的旗魚腹肉，軟嫩多汁，忍不住一塊接一塊。

旗魚丸湯使用新鮮魚漿現做魚丸，搭配魚骨熬煮的清爽味增湯，濃縮成一碗來自東港的禮讚。(攝影/Cindy Lee)

飄香傳承二十載，香四海旗魚黑輪

熱鬧一整個早上的前金公有市場，在靜謐午後進入休眠，此刻，香四海旗魚黑輪的主場才正要開啟。

香四海是旗魚黑輪界的巨無霸，胖嘟嘟的體型，看著就討喜。旗魚漿混入豆薯與洋蔥，增添口感及清爽度，包裹切成舟狀的水煮蛋，油炸封存大海風味，一口咬下，旗魚香與蛋香合體，爆開心滿意足的滋味。自1997年創業至今，香四海早已累積一批忠實老顧客，二代小老闆Ben接手後，傳承原本的味道和品質，也開始發展冷凍宅配，並將標準化的概念帶進老店。

除了傳統口味，流出香濃起司的旗魚黑輪也值得嘗試，此外，還有魷魚肉、牛蒡天婦羅、排骨酥、蝦卷、洋蔥瘦肉卷、地瓜等炸物，每一項都由Ben親手調味、加工。多樣化的炸物共和國，就是Ben想要呈現的「高CP值親民小食」，給大家一道平易近人的山珍海味。

除了香嫩飽滿的包蛋旗魚黑輪，還有多種手工炸物，忍不住就什麼都來一點。(攝影/Cindy Lee)

剛從油鍋裡撈出來的旗魚黑輪堆成一座金黃小山，胖嘟嘟的模樣紮實可口。(攝影/Cindy Lee)

◎ 昌記旗魚黑輪

FB粉絲團：旗魚昌黑輪

電話：0981-241-866

[旗艦店]

地址：高雄市苓雅區福德二路24號

營業時間：11：00～19：00

[旗津店]

地址：高雄市旗津區廟前路131號

營業時間：週六~週日11:00~19:00

◎ 義華旗魚黑輪

電話：0910-789-178

地址：高雄市苓雅區復興二路92號

營業時間：14：30～21：00

FB粉絲團：義華旗魚黑輪

◎ 香四海旗魚黑輪

電話：0933-184-224

地址：高雄市前金區前金第一公有市場內

營業時間：12：00～19：00，週日14:00~18:00

FB粉絲團：香四海旗魚黑輪

本文作者:李曉萍