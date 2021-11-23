快閃型藝術博覽會「2021高雄漾藝術博覽會」即將在11月19日至21日於高雄駁二藝術特區登場。今年採線上與線下同步開展的形式，提供新銳藝術家多元展售平台，64位藝術家在創作伸展台聚焦發光，展現豐沛的創作能量。

自由自在的展售平台 展現藝術新「漾」貌

為青年藝術家打造的展售平台 「2021高雄漾藝術博覽會」，從2015年舉辦以來，已經成為臺灣新世代藝術家重要的發表舞台。未經過畫廊簽約的青年藝術家跳脫參展限制和門檻，自由無拘束地發揮美學創意，展現有別於其他展覽會更無拘束、具實驗性的風格。

王妤庭的「生活痕跡」系列，創作動機來自對於生長土地的情感。透過觀察和繪畫，呈現老透天厝所遺留下的記憶風景。(圖片提供/高雄市政府文化局)

從2017年開始參展的畫家王妤庭來自高雄，作品從觀察自然到近幾年的關注老房子，「家屋系列」、「生活痕跡系列」呈現居所、沿路風景等城市地景，溫和細膩的筆觸深受藏家喜愛。今年是王妤庭第4年參加，漾藝博成為她的年度發表舞台，藉由跨領域和跨國界的展售平台，向藏家展示及溝通作品。

菲律賓藝術家劉邁克的作品「追夢」系列，描繪每個人內心深處都有想追隨的夢，當勇往直前並全力以赴朝目標前進時，將慢慢拉近實現夢想的距離。(圖片提供/高雄市政府文化局)

菲律賓藝術家劉邁克，也帶著最新創作參展。他使用數位繪圖表現脫離世界、遠離塵囂、試圖對抗社會的個人經驗。以理想與夢為主題，劉邁克將超現實的氛圍結合AR技術，重現真實空間的幻影感。

扶植培育像是王妤庭、劉邁克這樣的青年藝術創作者，是成立漾藝術博覽會的重要目標，不同於其他藝術博覽會以畫廊為單位的型態，漾藝博以藝術家為單位，以國內外40歲以下、未有畫廊經紀約之青年藝術家為參展對象。不少參展者以南部為基地進行創作，在博覽會的聚焦下得到藏家關注，對推動南部藝術產業的發展具有深遠意義。

2021高雄漾藝術博覽會於11月19至21日，在駁二大勇區P3倉庫登場，今年採線上線下同步進行形式。(圖為2020高雄漾藝術博覽會展場照片) (圖片提供/高雄市政府文化局)

2021年參與博覽會的藝術家共64位，450件作品將於駁二藝術特區大勇區P3倉庫展出。展場分為三區，「藝術新銳區」以徵件方式進行，選出34位藝術家展出。「藝術特展區」今年主題為「To The Moon-NFT未來啟程計畫 」策展人郭佩奇邀請20位橫跨新媒體互動藝術、3D繪圖、擴增實境AR、插畫、動畫、塗鴉與演算藝術等多元媒介的藝術家參與，探討現代科技快速發展下，新時代的未來面貌。作品皆在NFT平台上鏈，其中作品有發揮到平台特性的藝術家李祥裕、徐元彥與鳳梨三明治，皆是使用程式設計的互動型創作，觀眾可以直接在akaSwap平台上點按作品，觀賞其因碰觸而產生的變化。

「藝術優賞區」則邀請曾參展之9位藝術家以學長姐之姿，精選出定價在萬元的小資作品回饋藏家並鼓勵新銳藝術家們，本次熱情相挺，帶來多件平面及立體作品，令人期待，如楊奕軒將人造景及自然山水融合，以寫實的畫風帶出雲遊其中的寄託。鄭宇宏將詩詞文句書寫在木雕上，提醒著珍惜當下即是，並尊重世上萬物。

自由開放是漾藝博的關鍵字，作品跨越平面繪畫、立體木雕、石雕、複合媒材、數位藝術AR、演算藝術、塗鴉藝術等。 今年更打破以往僅能於實體展場觀展及選購的限制，主題展區「To the Moon－NFT未來啟程計畫」率先線上開展，以時下熱門的NFT（非同質化代幣），開啟網路藝術收藏形式。主辦單位也針對官網展售三區的所有作品新增交易功能，有興趣的藏家於展前就可以進行預購，作品將會於活動展出結束後寄出給藏家，藝文欣賞與藝術品交流突破時空藩籬，也讓南臺灣的藝術能量，被世界看見、收藏。

• 2021高雄漾藝術博覽會

時間：2021年11月19日(五)～11月21日(日)

地址：駁二大勇區P3倉庫

本文作者：李定遠