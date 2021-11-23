左營「海光俱樂部」曾是北高雄最熱鬧的一隅，承載了臺美交流史，海軍接手後亦處處透著軍旅況味。在這過去高牆阻絕之地，經整建後搖身一變成為推廣身心靈平衡舒暢的左創生活園區，向民眾敞開大門，以在地文化、季節飲食和以人為本的精神，傳遞健康新生活運動。

複合式健康主題園區

從左營舊城站，沿著綠色林道悠閒漫步，騎車不到10分鐘的路程，就會看見一片濃密綠意圍繞下，陽光滿溢的寬敞園地。

園區內草木蒼翠，帶來一種渾然天成的恬靜舒適氛圍。(攝影/Carter)

曾隸屬於海軍的「海光俱樂部」，前身是美國協防臺灣期間美軍顧問團在此設立的美軍俱樂部，是臺美交流的重要據點，也可說是左營西方文化的發信地。俱樂部在美軍退出後由國防部接管，成為軍官們休閒聚會的場所，後隨著時空轉變逐漸退出歷史舞台，只留存在老左營人的記憶裡。

閒置多年的土地在2014年重新獲得新生，文創團隊經過多年奔走斡旋，讓海光俱樂部以「左創生活園區」的面目亮相，在枝繁葉茂的大樹包圍中，洋溢歷史感的原美軍俱樂部舊建築內，打造結合健康食材、在地文化、品味生活、健康課程、展演及地方創生的複合式場域。

約2公頃的園區內，包括有「食不二蔬食餐廳」、「之光展創教室」、「三希人文空間」三大區域，開放自然的空間，讓人一走入園區就感到滿滿的樂活綠意，腳步似乎也變得輕盈。

感受左營的歷史與人文氛圍，「三希人文空間」營造都市塵囂中難得的寧靜時刻，優美的禪風植栽，以及空氣中瀰漫的淡雅茶香，自然而然地讓心靈沉澱，忘記外在的雜音。人文講堂推動一連串的禪學講座與靜心課程，都是以正向心靈提升為主軸，推動寧靜的生活美學，並透過靜心缽鑼、禪修靜坐、昆達里尼瑜珈等體驗課程，引導人們放慢步調，聆聽內心與身體的聲音。

靜心缽鑼課程是一種聲音療癒，透過不同的音聲或器具，製造出穩定的聲頻振動，調節失衡的細胞恢復到原本的狀態。(攝影/Carter)

「三希人文空間」以植栽園藝、品茗聞香、禪修靜坐、音療瑜珈、養生素食等作為五感體驗的美學引導。規劃包括課程、講堂、藝術特展等，兼具知性和感性的互動。(攝影/Carter)

不僅照顧心靈，健康講座與運動課程，以各種正確知識和訓練，開啟健康新生活。備受好評的「核心基礎運動」針對現代人常有的腰酸背痛，設計出改善體態的訓練課程，專業講師帶學員鍛鍊核心基礎，減輕身體肌肉群的不適、舒緩急性疼痛，讓久坐的上班族或復健的銀髮族，都能活力動起來，遠離這裡痠、那裡痛。

核心基礎運動課程是透過簡單動作，強化身體軀幹、骨盆底與背部的肌肉群，鍛鍊核心基礎，減輕身體肌肉群的不適並舒緩急性疼痛。(攝影/Carter)

運動出汗後，可以到「食不二蔬食餐廳」品嚐當旬美食來場體內環保。主廚講究「不時不食」的重要觀念，嚴選在地小農旬食，減少再製品和化學調味，把食物的原始美味傳達到顧客舌尖。

配合臺灣酪梨產季，秋季推出的「墨西哥酪梨PITA餅」選用臺灣酪梨製作濃郁卻爽口的酪梨醬，搭配香烤PITA餅，濃郁香氣和滑順口感交織成幸福美味。「波隆那肉醬義大利麵」以新豬肉加入新鮮蔬果製作紅醬，吃得到天然番茄及蔬果的酸甜香，而彈牙多汁的新豬肉口感，就算葷食者也會讚不絕口。許多居民遊客白天漫遊蓮池潭，接著相約到食不二用餐喝下午茶，點杯色澤鮮豔營養滿分的「紅拿鐵」，讓身心靈都愜意滿足。

料理使用大量在地、當令、安心健康的食材，結合中西式特色料理手法，推出四季菜單，兼顧營養與美味。(攝影/Carter)

下一次漫步來到左營，不妨尋著蔥綠林蔭走進左創生活園區，探索舊場域裡的新感知，在物換星移的歷史情懷裡解放緊繃步調，一站式實踐健康飲食與療癒身心。

本文作者:李定遠