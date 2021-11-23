許多人夢想擁有自己的幸福小窩，買房成為結婚生子後的人生一大事。然而動輒數百至上千萬元的購屋費用，不僅背負房貸壓力，又恐怕買到不合適的房屋，甚至衍生買賣與居住糾紛，讓購屋族忐忑不安。高雄市政府推出「高雄安心宅手冊」，貼心幫市民解決買屋會遇到的各種疑難雜症，就算是首購族；也能夠第一次購屋就上手。

居住購屋疑難雜症一次解決

選購一間安居樂業的幸福宅並不簡單，不僅荷包要顧，還得考量地點、稅款、消防安全等條件，如何輕鬆買下理想小窩，避免踩到地雷，甚至避免捲入糾紛、觸犯法規，是市民購屋時，往往會遇到的頭痛問題。

為幫助市民在購屋時可能遭遇到的疑難雜症「做功課」，高雄市政府政風處整合各公部門資訊，邀請產官學專家現身說法，以一目了然的圖表，輕鬆易懂的方式彙整購屋相關法規、流程等注意事項，將購屋時一連串需要注意的「眉眉角角」，全部收錄在《高雄安心宅：窩在高雄 宅得安心》指南書中，從購買土地尋找適當地點開始講起，規劃「找對地、尋好屋、住安心、顧荷包、保權益、增公益」六大單元，彙集市民在購屋過程可能切身面臨的問題，以系統化方式，協助民眾一步步找到適合的安心宅。

從找地買房到居住安全規劃等，書中援引案例和圖表流程，讓民眾更容易理解。

高雄市政府政風處將行政流程透明化，從產官學視角撰寫購屋所需知識的實用工具書，彙整法規、申辦流程等便民知識，讓民眾能住安心、不觸法。(圖/高市府工務局提供)

書中各單元精彩內容，包括「找對地」單元，解釋關於地籍糾紛、工業住宅、嫌惡設施和界址糾紛等問題，以容易理解的圖表說明實價登錄指標，以及土地重劃、危老重建、都市更新等備受矚目的議題。「尋好屋」單元，以深入淺出的方式，說明建築構造與基本法規，幫助民眾不被銷售話術誤導，避開頂加、外推、夾層、海砂屋、輻射屋等地雷區。「住安心」單元介紹消防常識，引導確認家中的防火效能、逃生路線，住得安全才能真正高枕無憂。

「顧荷包」單元解密房屋相關稅款契稅、印花稅，還有房地合一稅等，掌握稅制法規，即可依法節稅聰明省。「保權益」單元則藉由消費爭議案例解析，幫助民眾迅速掌握問題，避免交易糾紛讓財產受損。入手安家好宅後，如何提升周遭公共區域，讓城市代謝更新永續發展，還有政府所推動的多項安居補助如租金補貼、首購房貸優惠、老屋整建維護補助等，則全都在「增公益」單元中有詳細說明。

有別於坊間教學如何挑選保值傳家宅、增值潛力宅，或購買高CP值的好宅，安心宅手冊更重視民眾能在買賣資訊對等、住宅安全有保障的環境下，使居住正義成為務實的理想。讓買賣資訊更加透明對等，市府各部門協力動員，以豐富的知識背景為市民當後盾，即便是對購屋一竅不通的首購族，只要按照每個環節按部就班，也可以買到高雄好宅。

陳其邁市長表示，營造友善的住居環境，讓市民「住的安心、安心的住」，是市府不變的目標。高雄市政府以謹慎態度，執行每一項友善宜居的住宅政策，提升居住安全的公益性，也期待「安心宅」理念能向外擴展，在不動產交易行業中播下誠信經營的種子。

《高雄安心宅：窩在高雄 宅得安心》手冊幫助民眾買屋時，避開棘手問題。(圖/高市府政風處提供)

提醒民眾看屋時，必須觀察大樓社區內的消防安全設備，如火警自動警報器、滅火器具及避難逃生器具等是否齊備等，並注意逃生動線是否順暢。(圖/高市府消防局提供)

《高雄安心宅：窩在高雄 宅得安心》閱讀管道

紙本書籍：請洽高雄市立圖書館借閱

電子書：請至高雄市政府政風處官網>業務資訊>出版品，即可線上閱覽。

本文作者:李定遠