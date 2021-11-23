線：捷運蓋到哪都更做到哪，串連捷運各站點開發，整合沿線各車站的資源，形成一條都市活動廊帶，帶動商機引入人口，將點串成「線」。

面：多條捷運線構成的捷運路網，帶動新市區整體發展，如新店央北、新莊頭前庄、泰山塭仔圳市地等重劃區域的土地活化，並促成大型開發區面狀發展，重塑城市結構之「面」。

三環六線：新北市三環是新北環狀線、南環北環與文湖線；萬大中和樹林線、新莊線；機場線、三鶯線、板南線。六線是淡海輕軌1期、安坑輕軌和汐東線；五泰輕軌、八里輕軌與深坑輕軌。三環六線169公里軌道建設、154座車站預計2030年完成，與東京、首爾、新加坡等大城市並駕齊驅。

新北市政府今年邁向升格10周年，積極推動「三環六線」，盼2030年完成169公里軌道建設、154座車站的目標，讓新北每10萬人就能享有3.9座捷運車站，發揮北北基桃中心位置優勢，與東京、首爾、新加坡等大城市並駕齊驅，並透過點、線、面改造都市樣貌，推動新北捷運沿線永續發展。

新北市在改制前境內捷運僅涵蓋8個行政區，設置25座車站、路線長約31.4公里，且多是從台北車站為中心輻射狀向外發展，但隨著大台北都會區生活圈發展逐漸完整，北北桃超越1000萬人口，新北市府積極推動三環六線，決議透過環型路網規畫，將捷運區移往周邊衛星城市。

三環六線第1環包括新北環狀線、南環北環與文湖線，第2環由萬大中和樹林線與新莊線組成，第3環由三鶯線、板南線和機場捷運串連；六線包含已完工的淡海輕軌、預計明年完工的安坑輕軌以及持續推動中的汐東線、五泰輕軌、八里輕軌與深坑輕軌。

為了大幅降低捷運設置成本，新北市府規畫未來輕軌設施將延續路網系統單純化、國車國造的方向，並實施「輕軌3+機廠標準配置原則」，減少機廠腹地徵收問題，透過降低營運成本的方式，讓捷運經營能夠永續。

隨著捷運建設陸續推動，新北市府也利用都更三箭，改變捷運周邊老舊房屋林立或景觀風貌凌亂的問題，以捷運場站開發為「點」，在周邊捷運用地取得上，兼顧公共利益和地主權益，讓私地主參與聯合開發，同時挹注捷運建設自償性經費，共創地主、公部門、市民三贏局面。

目前新北環狀線、新北樹林線、三鶯線、淡海輕軌、安坑輕軌已規畫30處土地開發基地，預估引入投資總金額達1210億元，提供超過6500個工作機會，同時挹注捷運建設自償性經費250億元。

此外，新北都更三箭第1箭已選定未來56處捷運及台鐵車站，畫定站點周邊150至500公尺範圍內，以1.7到2倍不等的開發容積獎勵，加速整體開發，打造商業及生活中心，並隨著捷運軌道建設的「線」完成後，促成新北衛星城市形成大型開發區的「面」。

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