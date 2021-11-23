牙齦發炎總是突然來報到，大多時候似無任何前兆，剎那間就感覺牙齦腫脹疼痛，一不當心還會演變成蜂窩性組織炎。引發牙齦發炎的大宗根源就是牙周病，近年來更有多項研究證實，牙周病不只會導致口腔癌增加的風險，更有可能引起胰臟癌、頭頸癌、胃癌、大腸癌等癌症發生的機率。尤其一篇刊載在美國癌症學會發行的《癌症期刊》論文發現，牙周病患者比起沒有牙周病的人，增加14％罹癌風險，千萬不可輕忽。

99%成人都有牙周病！不根治恐增失智風險 醫揭1警訊恐是口腔癌前兆。（影音來源／健康療天室）

●敏感性牙齒 就是牙周病警訊

發生在牙齒四周的疾病就是牙周病，早期症狀為牙齦紅腫、發炎、流血，一直到末期牙齒周圍組織流失，使得牙齒鬆動。臺安醫院牙科李佳燕醫師指出，牙周病主要原因是口腔細菌殘留，若是未做好口腔清潔，附著在齒面與牙齦，產生發炎物質，久了沉積結石，是牙齦發炎的元兇。醫師提醒，常在進食或喝飲料時感覺牙齒酸疼、已有敏感型牙齒症狀者，都已是牙周病候選人。

（資料來源／健康療天室提供）

李佳燕醫師指出，牙周病其實是很安靜的疾病，它在侵犯的時候，除非牙痛，否則患者幾乎不自覺。不過醫師強調，還是有幾個症狀可以自我警覺，像是時常口臭、牙齦會浮腫化膿、常有不明原因腫脹等。特別在忙碌沒睡好或是免疫力下降時，常常先由牙齦開始腫脹，接著牙齒鬆動，這就是牙周病的症狀，嚴重者須拔牙或植牙等。

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●口腔細菌造成沉默癌變 待症狀出現多已難處理

李佳燕醫師強調，「永遠不要小看口腔的細菌」。當口腔發炎一直無法緩解、嘴破、口腔黏膜長白斑或紅疹時，就要注意口腔癌的可能性。

不過除非定期看牙醫，牙周病常不被人察覺。最近幾年的研究發現，口腔的細菌除了能夠引起阿茲海默症外，也和身體許多重症有關。像是口腔的細菌容易造成吸入性肺炎、口腔癌；若蔓延到心臟，就產生心臟病相關風險；到腦部就有失智危機。

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除此之外，口腔裡的具核梭桿菌和幽門桿菌，分別和大腸癌及胃癌有直接關係；美國紐約大學醫學中心研究也發現，齲齒、牙周病患者，罹患胰臟癌的風險比口腔健康的人也來得高。「所以口腔的細菌，絕對不是乖乖只待在口腔裡這麼簡單。」李佳燕醫師強調。

美國牙周病學會更指出，牙周病患者罹患冠狀動脈疾病的機率比一般人高一倍，此外，與牙周炎有關的細菌進入血液循環造成血管發炎，更是全身性的影響。還要小看口腔裡沉默的細菌嗎？好好清潔牙齒，絕對不只是預防牙痛這麼簡單的影響而已！