「馬英九是我老公，我跟他生了3個孩子。」《我們與惡的距離》劇中，一位精神病患跟另一位病人眉飛色舞地說著，彷彿她真的是馬英九的另一半。其實這是思覺失調症（舊稱精神分裂症）的症狀──妄想，沒發生的事卻講得跟真的一樣。

●青春期的不速之客

台北榮總精神部特約門診教學主治醫師陳映雪說，青春期是精神疾病好發的年齡，有二分之一到三分之二的精神疾病在這個階段發病，包括躁鬱症、憂鬱症、思覺失調症等。

愈早發病，代表受遺傳因素影響愈大，且因人格發展及學業技能尚未成熟，預後可能愈不理想。

但好消息是，研究證實，思覺失調症患者愈早接受治療，而且持續接受治療，病人有機會復原得不錯，求學、工作不再長期受挫，三軍總醫院精神部主任葉啟斌指出。

●「有人跟蹤我！」妄想是常見症狀

要及早治療，就必須盡早注意到思覺失調症的症狀：

◎正向症狀（比常人多出來的不尋常症狀）

1.妄想：比如被控制妄想（有人用電波控制我、有人跟蹤我、外星人要抓我）、被害妄想（同學故意陷害我、聯合起來欺負我）、關係妄想（某人在講我的壞話、電視報導在說我的事、某人喜歡我）。

由於妄想的緣故，可能會延伸出異常或暴力行為，如整天緊閉門窗，拉上窗簾怕人窺視；或疑神疑鬼檢查食物，擔心中毒等等。

2.幻覺：聽幻覺最常見，如有人在耳邊講話，在評論他，戲中應思聰就不時聽到有人在議論他；或命令他去做一些事情。也有的是視幻覺，即看到不存在的影像。

(示意圖/Shutterstock)

◎負向症狀（跟常人比起來較缺損的能力）

1.情緒淡漠沒有起伏：悶悶的，話很少，不想起床，對什麼事都沒興趣、沒動機。

2.人際關係不佳：退縮孤僻、不跟朋友來往，回家就把自己關進房間，甚至拉上窗簾。

語言表達或思緒中斷：語無倫次、脫離現實，或講話突然斷掉，好像找不到字句接下去。

混亂性症狀：行為脫軌，比如走路時摸著牆壁、上課時突然站起來、發呆、傻笑、忽哭忽笑、自言自語、無故罵人打人等等，問他為什麼要這樣做，他也說不出所以然來。

如果上述症狀出現2項以上，且持續超過1個月，同時造成功能障礙（如成績明顯退步、人際關係困難、無法自理生活）超過6個月，家人就該帶他就醫了。

不過葉啟斌說，一些藥物、毒品、罹患腦炎也會引起妄想、幻覺，診斷時必須排除這些因素。

●「他變了」就是重要指標

值得注意的是，思覺失調症早期症狀並不明顯或特別（比如不愛講話、胡思亂想、成績退步），病程發展也比較慢，加上患者的個性通常本來就比較內向，所以很容易被忽略，家人可能感覺到這人有點奇怪，但又說不出哪裡不對勁，以為只是搞怪、耍酷，因而沒有及早就醫。

「變得跟以前不一樣」是一個重要的指標，陳映雪提醒。比如以前跟同學處得不錯，現在卻常說同學在講他的壞話、要聯合起來欺負他。父母可以向老師求證是不是真有其事。

國外研究發現，病人從發病到首次就醫平均相隔兩年。葉啟斌說，台灣很多病人曾被家人帶去收驚、吃調整體質的藥，「流浪」了很久，病況愈來愈嚴重，最後終於來精神科看診。也有病人一開始被診斷成憂鬱症，吃藥卻不見改善。

●1分鐘醫學教室：思覺失調症是怎麼回事？

思覺分別指「思考」與「知覺」，患者可能出現思考障礙（如妄想），以及知覺障礙（如幻聽），病因並沒有確切的結論，但目前研究顯示跟遺傳及環境壓力有關（比如考試失利、失戀、人際關係不好等），但也有人並未遭受重大刺激，卻仍發病。

生化學的研究則發現，思覺失調可能跟大腦神經傳導物質多巴胺、正腎上腺素、血清素等失去平衡有關。