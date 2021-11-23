性行為說起來很簡單，兩個人衣服褪去，找個合適的地方，就可以開始了。不過在執業的日子裡，常常聽到男性在面對性愛時，壓力如山大，訴說各式各樣的煩惱：「不知道怎樣親比較好、摸也不清楚對方有沒感覺舒服，多靠聽聲辨別、動一動就覺得好累，要暫停一下、對方似乎沒什麼反應，是不是我很遜……」，超多心裡的小劇場就此展開，一堆疑惑開始侵蝕自信心。

●三大阻礙

關於床上運動，我很常用「跑步」來做比喻。鞋子穿上就可以跑了，很容易就能夠上手。實際跑起來，就又是另一回事了。

假使平常鮮少運動，可能跑沒幾分鐘就氣喘吁吁，只能停下腳步用走的。若有運動的習慣，倒還能維持一段的時間，但想要更持久，就需要靠平時的鍛鍊與技巧學習了。

既然做愛是種運動，必然就像跑步一樣，平常就要養好體力，學習技巧；再更深入一點，就是照顧到心理的層面。性福導師多年臨床上的觀察發現，想成為性愛達人前，常見會遇到的3大阻礙：

1.看和做的落差

說起來簡單，做起來又是一回事。拿老梗的加藤鷹來說，看他只用二隻手就讓對方臣服在他的手指之下，結果自己想土法煉鋼試一波的時候，換來的是對方冷淡的回應說：「你在幹什麼」、「不要亂戳，我覺得很不舒服」……當下男性的自尊心不免被折損了一些，只好故作鎮定，重操舊法。

那怎麼辦呢? 要改善看和做之間的差異，就是兩個字：練習。

有伴侶就需要良好的性溝通，花時間與耐心，探索適宜的方式、速度與力道；單身者則是可以使用一些簡單的局部道具，做模擬的練習。

2.經驗不多

經驗少，自然而然就沒有進步的機會。即便現在A片俯拾皆是，把A片當老師好像習以為常。不過現在授課的方式很多元，無論是線上或者是線下，都已經有許多攸關技巧的課程能夠做學習；也有許多性愛的模型，就算自己練習只有80分，至少上場的時候會增加信心，不至於亂了套，腦袋當機。

3.身體的協調性

做愛既然是種運動，很考慮節奏及身體的擺動。假想有一個人，請他隨性的舞動身體時，卻僵硬到不行，跟不到節拍的重音，身體也很卡。把這畫面聯想到性愛的情境時，很難想像他能在性愛時自然順勢擺動。因此想增進身體的協調性，還是只有老話二字：練習。

做愛跟運動真的很像，你就像是運動員一樣，在身體的功能、心理的素質以及技巧上，都需要兼顧。床上運動人人都可以上手，初心者要找對方向，用對方法，透過練習，就能達到自己期望的狀態。